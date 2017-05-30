

ABD lideri, Almanya Başbakanı Merkel'in "Biz Avrupa'da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız" sözlerine dakikalar sonra Twitter'dan yanıt verdi: "Almanya ile devasa ticaret açığımız var, bir de NATO'ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek."







Trump'ın Twitter mesajı Almanya'da deprem etkisi yarattı. Sosyal Demokrat Parti lideri Schulz, ABD Başkanı'nın batı değerlerini imha ettiğini söyledi.







kaynak:milliyet