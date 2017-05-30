Fransa'da Macron Fırtınası! Seçimlerde Ezici Zafer Geldi
İlk Geri Adım Atan Kuveyt Oldu!
Pkk'lı 'sofi Fırat' Pyd'de 'şakir Ali' Kod Adıyla Ortaya Çıktı
Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!
Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı

trump ve merkel birbirine girdi

TRUMP VE MERKEL BİRBİRİNE GİRDİ

ABD lideri, Almanya Başbakanı Merkel'in "Biz Avrupa'da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız" sözlerine dakikalar sonra Twitter'dan yanıt verdi

Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:04
Puan Ver : Trump Ve Merkel Birbirine Girdi(8/10)8


ABD lideri, Almanya Başbakanı Merkel'in "Biz Avrupa'da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız" sözlerine dakikalar sonra Twitter'dan yanıt verdi: "Almanya ile devasa ticaret açığımız var, bir de NATO'ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek."



Trump'ın Twitter mesajı Almanya'da deprem etkisi yarattı. Sosyal Demokrat Parti lideri Schulz, ABD Başkanı'nın batı değerlerini imha ettiğini söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trump  Ve  Merkel  Birbirine  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER