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Trump, Yarın Kudüs'ü Başkent Olarak Tanıyacak İddiası Dünyayı Ayağa Kaldırdı

TRUMP, YARIN KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIYACAK İDDİASI DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü yarın başkent olarak ilan edeceği iddiası dünyayı ayağa kaldırdı."ABD, yeniden Arap ve İslam dünyasının baş düşmanı olur." yorumları yapılırken, Filistin savaş ilanı saydı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Trump, Yarın Kudüs'ü Başkent Olarak Tanıyacak İddiası Dünyayı Ayağa Kaldırdı(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin büyükelçiliğini 6 Aralık'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağı iddiası, Filistin'de tartışma yarattı.

TRUMP'IN SEÇİM KAMPAYASINDAKİ VAADİYDİ

Filistin basını, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri olan bu hamlesinin, Arap dünyasında tepkilere neden olacağı belirtildi.İSRAİL, KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIMLIYOR

Kudüs'ün statüsü, İsrail ve Filistinliler arasındaki en tartışmalı konulardan biri. İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs'ü işgal etmişti ve halen bu bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrail, Kudüs'ün tamamını ülkenin bölünmez başkenti olarak tanımlıyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün gelecekte kuracakları devletin başkenti olmasını istiyor. Ancak her iki iddia da uluslararası alanda kabul edilmiyor.

"FİLİSTİN HALKINA SAVAŞ İLANIDIR"

Filistin'deki El Fetih hareketine yakın Kudüs merkezli Rasem Ubaydat gazetesinin haberinde, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in daimi başkenti olarak tanıması, Filistin halkına bir savaş ilanıdır" ifadeleri yer aldı.

"FİLİSTİN TOPRAKLARININ İŞGALİNİ MEŞRULAŞTIRIR"

Haberde, bu adımın ABD'nin Filistin halkının temel haklarına yönelik "düşmanca" tavrını daha da derinleştireceği ve İsrail'in Filistin topraklarını işgalini de "meşrulaştırılacağı" belirtildi.

"BU KARAR BARIŞ ÇABALARINI ENGELLER"

​El Fetih'e yakın bir başka gazete olan Ramallah merkezli El Ayyam'ın köşe yazarı Talal Avkal da, Trump yönetiminin bu kararının barış çabalarının sonuca ulaşmasını engelleyeceğini ifade etti.

"ABD YENİDEN ARAP VE İSLAM DÜNYASININ BAŞ DÜŞMANI OLUR"

Yazıda, "ABD, hem Filistin halkının, hem de Arap ve İslam dünyasının baş düşmanı konumuna geri döner" denildi.

Filistin yönetimine yakın Yahya Rabah gazetesi de, Beyaz Saray'ın barış görüşmelerinde hangi tarafta yer alacağının bu karar sonrası belli olacağını yazdı.

FRIEDMAN'IN AÇIKLAMASI FİLİSTİNLİLERİ KIZDIRMIŞTI

Trump geçen yıl ülkesinin yeni İsrail Büyükelçisi olarak avukat David Friedman'ı seçmiş, Friedman'ın "İsrail'in ebedi başkenti Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde çalışmayı dört gözle beklediğini" söylemesi Filistinlilerin tepkisini çekmişti.

"BARIŞ SÜRECİNİ YIKIMA UĞRATIR"

Trump yönetimi, geçtiğimiz Şubat ayında ise Orta Doğu'da iki devletli çözümden vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın şu sözleri de, Filistin basınının başsayfalarına yansıdı:

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, barış sürecini yıkıma uğratır. Hükümet bu gibi olumsuz adamlara karşı uyarıda bulundu."

Arap Birliği de Abbas'ın barış süreciyle ilgili çağrısına destek verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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