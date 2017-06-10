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trump: yeminli ifade vermeye hazırım

TRUMP: YEMİNLİ İFADE VERMEYE HAZIRIM

ABD Başkanı Donald Trump eski FBI Direktörü Comey'nin sözlerini yalanlayarak yeminli ifade vermeye hazır olduğunu söyledi

Tarih : 10 Haziran 2017, 13:11
Puan Ver : Trump: Yeminli İfade Vermeye Hazırım(7/10)8


ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Başkanı James Comey'in kendisine yönelik iddialarını yalanlayarak yeminli ifade vermeye hazır olduğunu açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Başkanı James Comey'in iddialarını yalanlayarak savcı karşısında yeminli ifade vermeye hazır olduğunu belirtti. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında "Comey benim söylediklerimin çoğunu kabul etti. Söylediği bazı şeyler doğru değildi" dedi. Trump, Comey'den bağlılık sözü istediği iddialarını da reddetti.



Trump, Romanya Başbakanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısında sorulan "Comey'den Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın sona erdirilmesini istedi" iddialarına karşılık, "Bunu hiçbir zaman söylemedim" ifadelerini kaydetti.



 



kaynak:habertürk








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