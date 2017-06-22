

İki hükümet yetkilisinden gelen bilgiye göre, Fed'e yeni başkan isteyen Trump hükümeti danışmanları, ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in Yellen'ın başkanlığa devam edebileceğini belirtmesine rağmen, Fed Başkanı'nın gelecek dönem için aday gösterilmesine karşı çıkıyor.







Konunun gizli kalması gerektiği için isim vermek istemeyen iki hükümet yetkilisinin dediğine göre, Beyaz Saray yetkilileri, geçmişteki Fed başkanlarının hükümetle ne kadar yakın ilişkili olurlarsa olsun görevlerinde kalmalarının istendiğinin farkında olsalar da, bazı danışmanlar, Fed başkanlığına yeni bir isim getirme konusunda hevesli.







ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 20 Haziran'da Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Fed başkanını değiştirip değiştirmeyeceğimiz konusunda henüz bir karar almış değiliz" ifadesini kullandı.







İsim vermek istemeyen başka bir hükümet yetkilisi ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın, merkez bankası başkanına ilişkin 2017 sonbaharına dek bir karar almayacağını ve potansiyel rakiplerde görmek istediği özellikler konusunda pek düşünmüş olmadığını bildirdi. Bu kaynaktan gelen bilgiye göre, ABD başkanı bu konuda baş ekonomi danışmanı Gary Cohn ile herhangi bir görüşmede bulunmadı. Bunun yanı sıra, bu kaynak, Trump'ın, Janet Yellen'ı sevdiğini ve yeni başkan seçme konusunda aceleci davranmayacağını söyledi.







kaynak:mynet