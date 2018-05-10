TRUMP'A BENZEYEN SARI TIRTIL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Amazonlar'da yaşayan sevimli tırtıl, ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi.
Pek çok şovmenin ona benzemek için uğraştığı Donald Trump'a bu zamana kadar en çok benzeyen canlı ortaya çıktı.
ÇOK TEHLİKELİ
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Jeff Cremer tarafından fark edilen bu canlı, dışarıdan sevimli gibi gözükse de oldukça korkutucu bir korunma mekanizmasına sahip. Üstündeki sarı tüylerin içinde yer alan dikenlere dokunursanız cildinize önce zehirli bir toskin bulaşıyor ve dayanılmaz bir ağrıya yol açıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- İstanbul'un Göbeğine Yeni Liman Geliyor
- Tanap, Türkiye'nin Kasasına 37 Milyar Dolar Katlı Sağlayacak
- Yaşlılık Maaşı Alanlara Müjde Üstüne Müjde! Zamlı 3 Maaş Alacaklar
- Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
- Dünyanın En Güçlü İnsanı Listesi Belli Oldu! İşte Zirvedeki İsim
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar