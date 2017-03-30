15 Mart'ta ABD Başkanı Trump'ın ikinci vize yasağını geçici olarak durduran Hawaii federal yargıcı, yeni aldığı kararla söz konusu uygulamayı ikinci bir mahkeme kararına kadar 'süresiz' olarak askıya aldı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Mart'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren düzenlemeyi 15 Mart'ta geçici olarak durduran Hawaii federal yargıcı Derrick Watson, ikinci bir mahkeme kararına kadar söz konusu uygulamayı "süresiz" olarak durdurdu.







Konuyla ilgili davacıların taleplerini değerlendiren Watson, çarşamba akşamı aldığı ihtiyati tedbir kararıyla Trump'ın ikinci vize yasağına koyduğu geçici durdurma kararını "süresi belirsiz şekilde" uzattı.







kaynak:milliyet