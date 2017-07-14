Erdoğan'a Suikast Düzenlemek İsteyen Fetö'cüler Toplu Halde Hasta Oldu
Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
Küresel Isınma Durdurulmazsa Pek Çok Başkent Sular Altında Kalacak
Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
Sevan Nişanyan Cezaevinden Firar Ederek Yurt Dışına Kaçtı
Caniliğin Bu Kadarı! Poşet İçerisinden Ölü Köpek Yavruları Çıktı
Loic Remy'nin Menajeri, Fenerbahçe İle Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi
Gs, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu
Dilencinin Üzerinden Arsa Tapusu Çıktı
Meteroloji Uyardı! Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 4-7 Derece Düşecek
Adalet Bakanlığı'ndan "Hero" Genelgesi: Mesaj İçerikli Giysiler Toplatılacak
İç Tüzük Değişikliği Görüşmelerinde "Burası Babanızın Çiftliği Değil" Tartışması
Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi
Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
Lüksenburg'tan Tokat'a Sadece Dişlerini Almak İçin Geldiler
Ağaç Katliamını "Katil Dediğin Seri Olur, El Salla Kameraya" Sözleriyle Anbean Kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım, Şehitler İçin Dua Etti
Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz

Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı

TRUMP'A ELİNİ VEREN FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, KOLUNU KAPTIRDI

Bastille Günü için Fransa'ya giden Trump, vedalaşmak için tokalaştığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'lun elini resmen esir aldı. Uzunca bir süre tuttuğu eli bırakmayan Trump, bir kaç kez de Macron'un gücünü test etti.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı(9/10)5

Bastille Günü için Fransa'ya giden ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı veda tokalaşması herkesi hayrete düşürdü. Yaklaşık 30 saniye boyunca Macron'un elini bırakmayan Trump, Fransa'nın First Lady'si Brigitte'i öperken bile devam etti. Trump, en sonunda kendini Macron'la Brigitte'in elini aynı anda tutarken buldu.

MACRON'U TEBRİK ETTİ

Fransa'yı terk ederken Twitter'dan yaptığı paylaşımda Trump, "ABD'yi muhteşem Bastille Günü töreninde temsil etmek büyük bir onurdu. Tebrikler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron!" ifadelerini kullandı.

MACRON İLE YAPTIĞI İLK TUHAF EL SIKIŞMASI DEĞİLDİ

Trump ve Macron ilk kez Brüksel'de bir araya geldiklerinde de ilginç bir el sıkışma anına imza atmıştı.

Bu esnada Trump'ın elini sert biçimde sıkan Macron, gündemde yerini almıştı.Macron da Trump'la olan uzun el sıkışmasının derin bir manası olduğunu doğrulamıştı: "Onunla el sıkışmam, masum değil. Siyasetin alfa ve omegası değil, kritik bir an."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  A  Elini  Veren  Fransa  Cumhurbaşkanı  Macron  Kolunu  Kaptırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER