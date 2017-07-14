Bastille Günü için Fransa'ya giden Trump, vedalaşmak için tokalaştığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'lun elini resmen esir aldı. Uzunca bir süre tuttuğu eli bırakmayan Trump, bir kaç kez de Macron'un gücünü test etti.

Bastille Günü için Fransa'ya giden ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı veda tokalaşması herkesi hayrete düşürdü. Yaklaşık 30 saniye boyunca Macron'un elini bırakmayan Trump, Fransa'nın First Lady'si Brigitte'i öperken bile devam etti. Trump, en sonunda kendini Macron'la Brigitte'in elini aynı anda tutarken buldu.

MACRON'U TEBRİK ETTİ

Fransa'yı terk ederken Twitter'dan yaptığı paylaşımda Trump, "ABD'yi muhteşem Bastille Günü töreninde temsil etmek büyük bir onurdu. Tebrikler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron!" ifadelerini kullandı.

MACRON İLE YAPTIĞI İLK TUHAF EL SIKIŞMASI DEĞİLDİ

Trump ve Macron ilk kez Brüksel'de bir araya geldiklerinde de ilginç bir el sıkışma anına imza atmıştı.

Bu esnada Trump'ın elini sert biçimde sıkan Macron, gündemde yerini almıştı.Macron da Trump'la olan uzun el sıkışmasının derin bir manası olduğunu doğrulamıştı: "Onunla el sıkışmam, masum değil. Siyasetin alfa ve omegası değil, kritik bir an."

Kaynak: haberinburada