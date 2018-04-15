ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst, Trump'ın Suriye'de daha ileri gitmesi halinde ABD Kongresini de devreye sokması gerektiği uyarısında bulundu.

"'GÖREV TAMAMLANDI' İFADESİ HARİKA BİR ASKERİ TERİM"

ABD Başkanı Donald Trump Suriye operasyonu konusunda yeni bir tweet attı. Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev Tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı. Trump, tartışma yaratan 'Görev Tamamlandı' ifadesinin harika bir askeri terim olduğunu iddia etti.

KONGREDEN UYARI: İLERİ GİDECEKSEN BİZİMLE ÇALIŞMALISIN

Öte yandan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst, Trump'ın Suriye'de 'daha ileri' gitmesi durumunda ABD Kongresi ile çalışması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"MEDYA 'GÖREV TAMAMLANDI' TERİMİNİ KULLANMADI"

Trump yeni tweet'inde şu ifadeyi kullandı:

Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi ki, Yalan Haber Medyası'nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim (operasyonun ardından) 'Görev Tamamlandı' (Mission Accomplished) terimini kullanmadı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. Daha çok kullanın!

Kaynak: haberinburada