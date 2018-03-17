Ahmedinejad'a Darbe Üstüne Darbe! Bir Yardımcısı Daha Okkanın Altında
Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
İbb Başkanı: Metroda Birinci Önceliğimiz En Fazla Oy Aldığımız Yerler
Diyanet'in En Tepesinden Gençlere Tavsiye: 25'ten Sonra Beğenmek Zor!
Arazi Tartışması Kısa Sürede Silahlı Kavgaya Dönüştü: 2 Ölü
Kadıköy'de Nefes Kesen Maçta Kazanan Çıkmadı
Mahkemeye Gidip Ben Ölmedim Dedi Ama İnandıramadı! Hayır Yaşamıyorsun
Fenerbahçe Taraftarından Galatasaray'a Tarihi Gönderme
Uruguay'a Kaçmıştı! İşte Tosun'un Başkent Montevideo'daki Villası
Akın Akın Geliyorlar! 4 Milyon 72 Binle Türkiye Birinci Sırada
Alex De Souza Yıllar Sonra Kadıköy'de
İngiltere'de Cenk Tosun Fırtınası! Durdurulamıyor
Çiftlik Bank Ders Olmadı! 11 Firma Daha Var
Adını Suriye'de Duymuştuk! Efsane Generale Ahmedinejad'dan Tehdit
Trump'ı Kara Kara Düşündürecek Sözler: Açıkların Ortaya Çıkacak!
Fenerbahçeli Yöneticiden Galatasaray Taraftarına Skandal Hareket!
Tosunçuk Tarih Verip 'şirketi Satacağım' Demiş
Galatasaray Taraftarından Alkış Toplayan Pankart
Dev Derbi Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
İstanbul Trafiği Kilit! Tem'de Zincirleme Kaza, Tüm Şeritler Kapandı

Trump'ı kara kara düşündürecek sözler: Açıkların ortaya çıkacak!

TRUMP'I KARA KARA DÜŞÜNDÜRECEK SÖZLER: AÇIKLARIN ORTAYA ÇIKACAK!

CIA eski Direktörü John Brennan, Trump'a "Ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman tarihin tozlu sayfalarına karışacaksın!" dedi

Tarih : 17 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Trump'ı Kara Kara Düşündürecek Sözler: Açıkların Ortaya Çıkacak!(5/10)1

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) eski Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump'a "Amerika'yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek" dedi.

Brennan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'in işine son vermesinin ardından Başkan Trump'ı hedef aldı.

"AMERİKA SENİ YENECEK"

2013 - 2017 döneminde CIA başkanlığı yapan Brennan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe'i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika'yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek."

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı.

DEFALARCA ELEŞTİRMİŞTİ

Bakan Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını belirtmişti.

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

29 OCAK'TA GÖREVDEN AYRILMIŞTI

29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.

18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  I  Kara  Kara  Düşündürecek  Sözler  Açıkların  Ortaya  Çıkacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER