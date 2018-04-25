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Trump'ın 1915 Olayları Açıklamasına Türkiye'den Sert Tepki: Reddediyoruz

TRUMP'IN 1915 OLAYLARI AÇIKLAMASINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ: REDDEDİYORUZ

Türkiye, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olayları ile ilgili yazılı açıklamasında yer alan ifadeleri reddetti.

Tarih : 25 Nisan 2018, 08:50
Puan Ver : Trump'ın 1915 Olayları Açıklamasına Türkiye'den Sert Tepki: Reddediyoruz(10/10)6

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

"KATLEDİLEN 500 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMANI HATIRLATIRIZ"

Türkiye'nin, ABD yönetiminden Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesine dair beklentisinin vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır."

Açıklamada ayrıca, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin, bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anıldığı vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN 24 NİSAN TARİHLİ MESAJINI DİKKATE ALMALARINI TAVSİYE EDERİZ"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ABD yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenilerinin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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