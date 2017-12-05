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Trump'ın 6 Müslüman Ülkeye Koyduğu Vize Yasağına Yüksek Mahkemeden Onay Geldi

TRUMP'IN 6 MÜSLÜMAN ÜLKEYE KOYDUĞU VİZE YASAĞINA YÜKSEK MAHKEMEDEN ONAY GELDİ

ABD Yüksek mahkemesi, Trump'ın İran, Libya, Somali, Suriye, Sudan ve Yemen'e uyguladığı vize yasağını onadı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 04:40
Puan Ver : Trump'ın 6 Müslüman Ülkeye Koyduğu Vize Yasağına Yüksek Mahkemeden Onay Geldi(7/10)3

ABD yüksek mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 6 Müslüman ülke vatandaşlarına koyduğu vize yasağının tümüyle uygulamaya sokulması yönünde karar verdi.

Vize yasağı getirilen ülkeler İran, Libya, Somali, Suriye, Sudan ve Yemen.

KARAR, ÇOĞUNLUK OYUYLA ALINDI

Trump yönetimi, yasağı kısmi olarak durduran iki federal mahkeme emrinin kaldırılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Mahkemenin 9 yargıcından 7'si hükümet lehine karar verdi.

İKİNCİ BAŞVURUDA İSTEDİĞİNİ ALDI

Kararname daha önce, ayrımcı olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmiş, Beyaz Saray ise Haziran ayında, yasağın yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki acil başvuru yapmıştı.

İLK İŞİ BU YASAĞI GETİRMEKTİ

Trump, Ocak ayında göreve gelmesinden bir hafta sonra söz konusu kararnameyi imzalamıştı. Yasak ilk haliyle Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ile Yemen vatandaşlarını kapsıyordu. Ardından Irak listeden çıkarıldı.

Trump, kararnamesiyle ayrıca, ABD'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini 'süresiz' durdurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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