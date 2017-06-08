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'trump'ın açıklaması iğrenç'

'TRUMP'IN AÇIKLAMASI İĞRENÇ'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkedeki IŞİD saldırılarının ardından taziyelerini ileten ancak açıklamasında "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:58
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkedeki IŞİD saldırılarının ardından taziyelerini ileten ancak açıklamasında "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Zarif, Beyaz Saray'ın açıklamasını 'iğrenç' olarak niteledi.



Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İranlılar ABD'nin arka çıktığı müşterilerin terörüne karşı koyarken iğrenç Beyaz Saray açıklaması ve Senato yaptırımları… İranlılar ABD'nin bu dostluk iddialarını reddediyor" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:yenişafak








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