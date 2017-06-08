'TRUMP'IN AÇIKLAMASI İĞRENÇ'
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkedeki IŞİD saldırılarının ardından taziyelerini ileten ancak açıklamasında "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkedeki IŞİD saldırılarının ardından taziyelerini ileten ancak açıklamasında "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Zarif, Beyaz Saray'ın açıklamasını 'iğrenç' olarak niteledi.
Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İranlılar ABD'nin arka çıktığı müşterilerin terörüne karşı koyarken iğrenç Beyaz Saray açıklaması ve Senato yaptırımları… İranlılar ABD'nin bu dostluk iddialarını reddediyor" ifadelerini kullandı.
kaynak:yenişafak
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar