Trump'ın Açıklaması Sonrası Ypg Tutuştu: Bize Bilgi Vermediler
Toprak Seramik Fabrikası Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına Satıldı
Acılı Anne, 36 Yıl Önce Çalınan Oğluna Canlı Yayında Kavuştu
Terminatör'den Hayranlarına Kötü Haber! Ameliyata Alındı
Türkiye'nin Çağrısı Karşılık Buldu, Bm Acil Koduyla Toplanıyor
Son Dakika! Erdoğan, Abd Başkanı Trump'tan Telefonda Sürpriz Suriye Zirvesi!
Filistinli Mazlumların Sesi Yine Türkiye Oldu! Beştepe'den Bm'ye Çağrı
Türkmen Tv Yayınladı! İşte Pkk'nın Sincar'da İşgal Ettiği Köyler
Ali Koç, Yıldırım'ı Suçladı: Başarısızlığın Altyapısını Hazırlıyor
Sivasspor, Karabükspor'u Tek Golle Geçti
İsrail 12 Filistinli'yi Böyle Öldürdü!
Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
Trump'ın Suriye'den Çekileceğiz Açıklamasına Başbakan Yıldırım'dan İlk Yorum: Kutluyoruz!
İsrail'in 'toprak Günü' Katliamında Bilanço Ağırlaşıyor: 12 Ölü
Şehitlerin İntikamı Alındı! Siirt'te Terör Örgütüne Ağır Darbe
Rusya, İngiltere'den Sonra 8 Ülkenin Daha Diplomatlarını Sınırdışı Edecek
Soylu'dan Korucuların Şehit Olduğu Bölgede Hainlere Gözdağı
Bahçeli Avrupa'ya Ateş Püskürdü: Teröristlerle İlişkileri Deşifre Oldu
Gülse Birsel Hastanelik Oldu: Nazar Biliyorsun!
Fetö'nün İş Dünyası Davasında, 6 Tuskon Üyesi Tahliye Edildi

TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI YPG TUTUŞTU: BİZE BİLGİ VERMEDİLER


Trump'ın açıklaması sonrası YPG tutuştu: Bize bilgi vermediler
Tarih : 31 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Trump'ın Açıklaması Sonrası Ypg Tutuştu: Bize Bilgi Vermediler(8/10)4

Trump'ın çekilme açıklamasının ardından, ABD desteklediği, terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin akıbeti merak konusu oldu.

Teröristlerin Sözcüsü Kino Gabriel, konuyla ilgili Reuters'a yazılı mesajla açıklamada bulundu.

"TRUMP'IN SÖZLERİ NET DEĞİL"

"Koalisyonla çalışmamız ve koordinasyonumuz tüm bölgelerde destek programı ve ortak operasyonlar çerçevesinde devam ediyor" diyen Gabriel, Trump'ın çekilme açıklamasına atıfla "Net değil" ifadesini kullandı.

"ÇEKİLME PLANIYLA İLGİLİ BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"

"ABD yönetimindeki diğer yetkililerden gelen açıklamalar, bunu ne teyit ediyor ne de yalanlıyor" ifadesini kullanan DSG Sözcüsü, çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmediklerini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  In  Açıklaması  Sonrası  Ypg  Tutuştu  Bize  Bilgi  Vermediler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER