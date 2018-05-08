TRUMP'IN BAŞINI AĞRITACAK SÖZLER: İLİŞKİYE GİRDİLER, KOLTUKTA İZLEDİM!
Trump'ın ilişki yaşadığı öğrenilen Barbara Moore'un en yakın arkadaşı, Trump ve Barbara'yı ilişki yaşadıkları sırada koltukta oturup izlediğini itiraf etti.
Daha önce Trump ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Barbara Moore'un en yakın arkadaşı model Elke Jeinsen, bomba gibi itiraflarda bulundu.
Elke Jeinsen, Trump'ın Barbara ile ilişkiye girdiği sırada kendisinin iç çamaşırlarıyla onları izlediğini söyledi.
İÇ ÇAMAŞIRIYLA KOLTUKTA OTURUP, TRUMP VE BARABARA'YI İZLEMİŞ
Jeinsen, şampamya içtikleri bir akşam yemeği sonrası Trump'ın kendisini ve arkadaşını odasına davet ettiğini ve odaya girdikten hemen sonra Trump'ın Barbara ile ilişkiye girmeye başladığını ve kendisinin ise oda da bir koltukta iç çamaşırı ile oturup ilişkiyi izlediğini söyledi.Elke Jeinsen
TRUMP, KENDİSİNE DE İLİŞKİ TEKLİF ETMİŞ
Jeinsen, Trump'ın kendisinden kendilerini katılmasını istediği zaman odadan çıktığını ve Trump'ın kendisini yemek yemeye davet etmesinin bu teklifin bir parçası olduğunu anladığını da sözlerine ekledi.Barbara Moore
Kaynak: haberinburada
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