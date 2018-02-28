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Trump'ın damadına üst düzey yasak! Gizli toplantılara katılamayacak

TRUMP'IN DAMADINA ÜST DÜZEY YASAK! GİZLİ TOPLANTILARA KATILAMAYACAK

Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner, hakkındaki güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar "çok gizli" güvenlik toplantılarına katılamayacak.

Tarih : 28 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Trump'ın Damadına Üst Düzey Yasak! Gizli Toplantılara Katılamayacak(6/10)2

ABD medyası, başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner'in hakkındaki güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar "çok gizli" güvenlik toplantılara katılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

SORGULANMASI HENÜZ TAMAMLANMADI

Gerekçe olarak güvenlik birimlerinin Kushner'in geçmiş sorgulamasını henüz tamamlamamış olması gösterildi.

Kushner'e Beyaz Saray'daki gizli güvenlik bilgilendirmelerine katılabilmesi ve çok gizli belgelere ulaşabilmesi için yaklaşık bir yıllık geçici izin verilmişti.

Bu iznin sona ermesiyle, Kushner ve güvenlik sorgulaması henüz tamamlanmamış olan diğer danışmanlar, üst düzey toplantılara katılamayacak.

TRUMP'A VERİLEN GÜNLÜK BRİFİNGLERE KATILIYORDU

Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner'i özellikle ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu danışmanı yapmıştı. Kushner göreve gelmesinden bu yana, istihbarat servislerinde Başkan Trump'a verilen günlük brifinglere de katılıyordu.

AVUKATI DA DOĞRULADI

Haber Kushner'in avukatları tarafından da doğrulandı.

Politico dergisi 37 yaşındaki Kushner'in Cuma günü karar hakkında bilgilendirildiğini yazdı.

Kushner'in avukatı Abbe Lowell dergiye yaptığı açıklamada "Bu durum Kushner'in başkan tarafından verilmiş olan çok önemli görevlerini yerine getirmesine bir engel oluşturmuyor" dedi.

Kushner'e geçen Eylül ayında ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle de soruşturma açılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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