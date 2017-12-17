Türkiye'yi hedef alan sözleriyle ilgili açıklama yapan Trump'ın danışmanı McMaster geri adım attı ve "Türkiye ile güçlü ittifaka sağlam şekilde inanıyorum" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster, daha önceki Türkiye ifadelerini düzelterek, "Başkan Donald Trump gibi ben de Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım." dedi.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

McMaster, AA muhabirine verdiği yazılı mülakatta, salı günü yaptığı konuşmasındaki Türkiye ile ilgili ifadelerine açıklık getirdi.

Konuşmasında bölgedeki terör örgütlerinin ve radikal ideolojileri yayan örgütlerin finansmanının kesilmesi üzerine yoğunlaştığını kaydeden McMaster, Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin "Dinsiz bir ideoloji temelinde nefret ve şiddeti teşvik eden kişilerin finansmanını kesmek için ABD ile Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapabileceğini vurguluyordum." yorumunu yaptı.

"ARAMIZDAKİ GÜÇLÜ İTTİFAKA İNANANLARDANIM"

- "Aramızdaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım"

"ABD ve Türkiye, diğer müttefiklerle bu tehdit (radikal ideolojiler) üzerine birlikte çalışmalıdır. Başkan Trump gibi ben de Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım." ifadelerini kullanan McMaster, Türk askerinin Kore Savaşı'ndaki kahramanlıklarını dinleyerek büyüdüğünü ve iki ülkenin aşırılıkçı tehditlere karşı birlikte duracağını kaydetti.

"DEAŞ'A KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, yabancı savaşçıların geçişini engelleme ve DEAŞ'la savaşma anlamındaki çabalarının farkındayız ve bu çabaları destekliyoruz. DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenildiğinden emin olmak için beraber çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yapan McMaster, ABD'nin Suriye'deki El Kaide unsurlarıyla mücadele etmek ve bu ülkenin teröristler için güvenli liman olmasını engellemek için Türkiye ile birlikte çalışacağını vurguladı.

McMaster, "ABD, onlarca yıldır olduğu gibi, PKK'nın terör tehdidine karşı Türkiye'nin yanında durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, hukukun üstünlüğüne saygı, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğünün Türkiye'nin gücünün kaynağı olduğuna ve bu unsurların iki ülke arasındaki ortaklığın potansiyelini genişlettiğine dikkati çekti.

"ABD, TÜRKİYE'YE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

McMaster, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, uzun zamandır Türkiye'yi desteklemektedir ve bu desteğini sürdürecektir. Türkiye reform, modernleşme, ılımlılık ve ilerlemenin açık faydalarını Müslüman dünyasına uzun zamandır gösteren bir ülkedir. ABD, Avrupa ve Ortadoğu -en önemlisi de Türk halkı- Türkiye'nin bu yolu göstermesine hala ihtiyaç duymaktadır."

BEYAZ SARAY DA AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü de McMaster'ın Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin AA'ya önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlıdır." değerlendirmesini yapmıştı.

Sözcü, açıklamasında, "Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, topraklarından yabancı savaşçı geçişini durdurma ve Suriye'nin kilit bölgelerinden DEAŞ'ı temizlemek için sahada savaşma anlamındaki çabalarını takdir ediyoruz. Bölgedeki herkes için terörizmin finansmanı ve şiddet içeren aşırılıkçılığı destekleyen ideolojilere dikkat çekmek için daha yapılacak çok iş var. ABD, bu konuda Türkiye ile işbirliğini derinleştirme fırsatlarını kollayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Salı günü Washington'daki bir panelde konuşan McMaster, "Türkiye'nin radikal İslami ideolojileri destekleyen ülkelerden biri olduğunu" öne sürmüştü. McMaster'a tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: haberinburada