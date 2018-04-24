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Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
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Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı

TRUMP'IN DIŞİŞLERİ BAKANI OLARAK GÖRMEK İSTEDİĞİ POMPEO İLK OYLAMAYI KIL PAYI KAZANDI

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, CIA Başkanı Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığını 9'a karşı 11 oyla onayladı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı(7/10)3

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, CIA Başkanı Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığını 9'a karşı 11 oyla onayladı. Daha önce komisyonun tüm Demokrat üyelerinin yanı sıra Cumhuriyetçi senatör Rand Paul da, Pompeo'nun bakanlığına karşı çıkıyordu.

TRUMP ADAY GÖSTERMİŞTİ

Komisyondaki oylamanın sonucunu ise "Müdahaleci savaşlara karşıyım" diyen Paul'ün son anda fikir değiştirerek Pompeo lehine oy kullanması belirledi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo'yu dışişleri bakanlığına aday göstermişti. Pompeo'nun bu göreve başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması gerekiyor.

NATO TOPLANTISINA KATILABİLECEK

Senato Genel Kurulu'ndaki nihai oylamanın tarihi henüz belli değil. Yine çok yakın geçmesi beklenen oylamanın bu hafta da yapılabileceği belirtiliyor. Pompeo, Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması halinde, Cuma günkü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı olarak katılabilecek.

Mart ayında gizlice Kuzey Kore'ye giden Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında en erken Haziran ayı başında yapılacak olması beklenen görüşmenin hazırlıklarını tamamlamıştı.

BOLTON GÜVENLİK DANIŞMANI OLDU

Bolton zamanında onay alamamıştı Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu ise üst düzey bir mevkiye atamaya en son eski başkan George W. Bush döneminde karşı çıkmıştı. George W. Bush, John Bolton'u, BM Daimi Temsilciliği'ne aday göstermişti.

John Bolton ise Senato Dış İlişkiler Komisyonu'ndan onay alamamıştı. Trump ise Bolton'u Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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