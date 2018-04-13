ABD Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturuma katılan CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye'den "NATO müttefiki bir ülke Rusya'dan S-400 alıyor" diye söz edilerek Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi de soruldu. Pompeo bir yandan üçlü zirveyi ve Afrin operasyonunu eleştirirken diğer yandan "Bu görüşmelerin parçası olabiliriz" diye ekledi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturumda konuşan CIA Direktörü Mike Pompeo, Suriye'den 'çökmüş devlet' diye söz etti.

Pompeo, "Suriye'deki 'çökmüş devlet', insan haklarına, ulusal güvenliğe ve bölgesel istikrara yönelik giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor ve çok daha sert bir yanıtı hak ediyor" dedi.

"RUSYA'YA YÖNELİK GERİ PÜSKÜRTME, CAYDIRICILIK POLİTİKASI"

Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi çağrısı da yapan Trump yönetiminin şahin ismi, şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanı olarak atanmam onaylanırsa, size garanti ederim ki, bu yönetim geride kalan 15 ayda olduğu gibi Rusya'yı geri püskürtmek, Rusya'ya yönelik caydırıcılık ilişkisini yeniden başlatmak için gerçek eylemlerde bulunmaya devam edecek."

POMPEO'YA TÜRKİYE-RUSYA- İRAN ZİRVESİ SORULDU

Komite'nin önde gelen Demokrat üyelerinden Bob Menendez, Pompeo'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'daki Suriye konulu zirvede birlikte çektirdikleri fotoğrafı sordu.

Fotoğrafı da gösteren Menendez, Türkiye'yi kast ederek "NATO müttefiki bir ülke Rusya'dan S-400 alıyor, IŞİD'i birlikte yendiğimiz Kürtlerle savaşıyor… Bu fotoğrafta Amerika nerede?" sorusunu yöneltti.

SKANDAL SÖZLER: TEKERE BİR ÇOMAK DAHA SOKULDU

Pompeo şu yanıtı verdi: "Onlar (Erdoğan, Putin, Ruhani) Suriye'yi paylaşmak için oradaydılar… Zaten son derece karmaşık olan duruma Türkiye'nin Afrin'e girmesi eklenince tekere bir çomak daha sokuldu."

ABD Dışişleri Bakanı adayı, diğer yandan "Bu görüşmelerin parçası olabiliriz" diye ekledi.

BARIŞ SAVUNUCULARINDAN 'SAVAŞ YANLISI' POMPEO'YA KARŞI EYLEM

Pompeo'nun ifade verdiği Senato Dış İlişkileri Komitesi oturumunda arka sıralarda oturan savaş karşıtları protesto eylemi yaptı.

Barış yanlısı eylemciler, "Pompeo savaş demektir", "Savaş yanlısı CIA Direktörü nasıl başdiplomat olabilir?", "Pompeo'yu durdurun" slogan ve pankartlarıyla Senato'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pompeo'yu Dışişleri Bakanı atama kararına onay vermemesi çağrısı yaptı.

TRUMP'IN 'SAVAŞ' TWEETİNİN ÜZERİNE

Pompeo'nun Suriye devletine karşı çıkışı öncesinde ABD Başkanı Trump Suriye üzerinden Rusya ile savaşa kapı açan bir tweet atmıştı.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin'in 'ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağı' açıklamasına Trump dün Twitter'dan şu yanıtı vermişti:

"Rusya Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, şirin, yeni ve 'akıllı!' olacaklar."

Kaynak: haberinburada