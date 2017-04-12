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trump'ın eski danışmanı rus ajanı mıydı?

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI RUS AJANI MIYDI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki dış politika danışmanı Page'i gizlice izlemek için FBI'ın 2016'da mahkeme kararı çıkarttığı açıklandı. Kararı veren yargıcın, Page'in Rus ajanı olma ihtimali olduğu yönünde kanaat sahibi olduğu bildirildi

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:25
Puan Ver : Trump'ın Eski Danışmanı Rus Ajanı Mıydı?(7/10)8


ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında dış politika danışmanı olan Carter Page'in haberleşmesini, Rusya ile kampanyası arasındaki olası bir ilişkinin araştırılması amacıyla gizlice izlemek için 2016 yılında mahkeme kararı çıkarttığı açıklandı.



Washington Post gazetesinin kolluk kuvvetleri yetkilileri ve diğer bazı yetkililere dayandırdığı habere göre, kararı FBI ve adalet bakanlığının başvurusu üzerine Dış İstihbarat İzleme Mahkemesi (FISA) verdi.



Gazete, kararı veren yargıcın, Page'in Rus ajanı olmasının ihtimal dahilinde olduğu yolunda kanaat sahibi olduğunu yazdı.



Page ise basına verdiği söyleşilerde seçimleri etkilemek için Ruslarla beraber çalıştığını yalanlamıştı.



 



kaynak:habertürk








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