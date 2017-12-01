Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylediğini itiraf etti.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylemekle suçlandığı mahkemede ifade verdi.

Geçtiğimiz hafta Trump'ın avukatları ile bilgi paylaşımını keseceğini belirten ve bu açıklamasıyla itirafçı olacağı kesinleşen Flynn, mahkemede de suçunu kabul etti.

TRUMP, HAKKINDAKİ İLK SOMUT SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Mahkemenin başında, duruşmanın "savunma anlaşması" duruşması olarak nitelendirileceği açıklandı. Flynn'in, Rusya Büyükelçisi ile yapılan görüşmeler hakkında FBI'ya yalan söylemekten suçlu bulması bekleniyor.

Bu durumda, ABD Başkanı Trump ilk kez somut bir suçlamayla karşı karşıya kalacak.

BEYAZ SARAY: YALAN SÖYLEDİ

Beyaz Saray'dan konu ile ilgili yapılan ilk açıklamada, Flynn için "Kötü bir karar verdi. Başkan yardımcısına yalan söyledi. Tabii ki FBI'a da yalan söyledi" denildi.

Daha önce Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Flynn'in avukatlarının, Başkan Donald Trump'ın hukuk ekibiyle bilgi paylaşmama kararı aldığını yazmıştı.

Gazeteye göre bu gelişme Flynn'in, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan eski FBI Başkanı Robert Mueller ile işbirliği yaptığını ya da bu yönde müzakereler yürüttüğünü gösteriyordu.

24 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı.

Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: haberinburada