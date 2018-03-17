Bakan 'af Çıkacak' Tartışmalarına Noktayı Koydu
Tatil Cennetinde Hayvan Katliamı! Köpekleri Zehirlediler
Hafta Sonu Güneşli Olan İstanbul, Yeni Haftada Yerini Yağmura Bırakacak
Van'da Yine Korucu Cinayeti! Evinin Önünde Vurdular
Trump'ın Hedefindeki İsim, Emekliliğine İki Gün Kala Kovuldu
Alev Alan Trafo Bomba Gibi Patladı
''sen Kime Dik Bakıyorsun'' Dedi, Arkadaşını Bıçakladı
El Freni Boşalan Otomobil Kendini Bir Evin Yatak Odasında Buldu
Çocuklar İçin Sosyal Medyada Yeni Tehlike: Sarahah
Sebze Yüklü Kamyon, Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 1 Ölü!
Fetö Elebaşıyla Takası Gündemdeydi! Abd'li Papaza 35 Yıl Hapis İstendi
Süper Güç Çin'de Beklenen Oldu! Şi Ölünceye Kadar İktidarda Kalabilir
11 Büyük Markanın Suyundaki Büyük Tehlike, Dsö'yü Harekete Geçirdi
Fıfa'dan Büyük Devrim! 2018 Dünya Kupası'nda Uygulanacak
'afrin'de Hastane Bombalandı' İddialarına Tsk'dan Yalanlama!
'tosuncuk' Uruguay'dan Seslendi: Ödemeleri Bitcoin'le Yapacağım
Metroyu Bombalayıp 30 Kişiyi Yaralamıştı! Saldırının Görüntüleri Çıktı
Düğünde Olay Çıkarmıştı, Damat 5 Gün Sonra Kurşun Yağmuruna Tuttu
Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle Zeytin Dalı Harekatı'nı Görüştü
Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun

Trump'ın hedefindeki isim, emekliliğine iki gün kala kovuldu

TRUMP'IN HEDEFİNDEKİ İSİM, EMEKLİLİĞİNE İKİ GÜN KALA KOVULDU

Trump'ın hedefindeki isim eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe, emekliliğine iki gün kala kovuldu.

Tarih : 17 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Trump'ın Hedefindeki İsim, Emekliliğine İki Gün Kala Kovuldu(6/10)2

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğu bildirildi.

Bakan Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını belirtti.

Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe'in kurumdan ilişiğini kestiklerini duyurdu.

TRUMP'IN HEDEFİNDEYDİ

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

EMEKLİLİĞİNE İKİ GÜN KALA KOVULDU

29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.

OCAK'TAN İTİBAREN İZNE ÇIKMIŞTI

18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

TRUMP, FBI DİREKTÖRÜNÜ DE KOVMUŞTU

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  In  Hedefindeki  İsim  Emekliliğine  İki  Gün  Kala  Kovuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER