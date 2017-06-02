TRUMP'IN İNADI İNAT!
ABD lideri, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı yedi ülkeye getirdiği seyahat yasağının iptal edilmesi üzerine yeni adım attı. Yüksek Mahkeme'ye iki acil başvuru yapan Trump, yasağın yeniden hayata geçmesini istiyor.
Beyaz Saray, çoğu Müslüman yedi ülke için getirilen seyahat yasağının yeniden yürürlüğe girmesi amacıyla ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki acil başvuru yaptı.
Başkan Donald Trump'ın bazı ülkelere vize yasağı getiren kararnamesi, ayrımcı olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmişti. Seyahat yasakları, ABD ve diğer ülkelerde protesto ve tartışmalara neden olmuştu.
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, "Yüksek Mahkeme'den bu önemli davayı görmesini istedik; ulusun güvenliğini sağlamak ve insanlarımızı terörden korumak için çıkardığı kararnamenin Başkan Trump'ın meşru yetkisi kapsamında olduğundan eminiz" dedi.
kaynak:milliyet
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