Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara neden olacak bir karardır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI OLAN TAVRINI SÜRDÜRECEKTİR"

Türkiye'nin nükleer silahlara karşı bir tutum içerisinde olduğunu söyleyen Kalın, "Çok taraflı anlaşma diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir." dedi.

Kaynak: haberinburada