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Trump'ın İran kararına ilk tepkiler! Sadece iki ülke destek verdi

TRUMP'IN İRAN KARARINA İLK TEPKİLER! SADECE İKİ ÜLKE DESTEK VERDİ

Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından dünyadan tepki sesleri gelirken İsrail ve Suudi Arabistan'dan destek geldi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından dünyadan tepki sesleri gelirken İsrail ve Suudi Arabistan'dan destek geldi.

"NÜKLEER ANLAŞMAYI KORUYACAĞIZ"

AB'den gelen ilk değerlendirmede, Trump'ın kararının endişe verici olduğu belirtilirken, 'Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız' ifadeleri kullanıldı.

"FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA KARARDAN DOLAYI ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor." dedi.

"ABD HİÇBİR ZAMAN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada," ABD hiçbir zaman sorumluluklarını yerine getirmemiştir. İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur." ifadelerini kullandı.

"TRUMP, DOĞRU VE CESUR BİR KARAR ALDI"

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Trump, doğru ve cesur bir karar aldı.Trump'ın kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ABD'YE DESTEK

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın kararına destek verdiklerinin altı çizildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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