TRUMP'IN İRAN KARARINA PUTİN'DEN DE TEPKİ GELDİ
ABD Başkanı Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin açıklama yapan Kremlin, "Putin, ABD'nin kararından derin endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.
Kremlin'den Trump'ın İran kararına ilişkin açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, ABD'nin kararından derin endişe duyuyor" denildi.
ABD'NİN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARINA TEPKİLER SÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam ülkesini İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çektiği açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor.
"PUTİN, ABD'NİN KARARINDAN ENDİŞE DUYUYOR"
Son olarak Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, ABD'nin kararından derin endişe duyuyor" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da kararı, "derin hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.
MASADA İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VAR
Kremlin ayrıca Putin'in dün gece Rusya Güvenlik Konseyi'yle bir araya geldiğini duyurdu. Toplantının konusunun ise İsrail'in Suriye'deki saldırıları olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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