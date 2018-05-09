TRUMP'IN İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINDAN ÇEKİLME KARARINA OBAMA'DAN TEPKİ: CİDDİ BİR HATA
İran'la 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzalayan Obama, ABD'nin anlaşmadan ayrılma kararına tepki göstererek "Ciddi bir hatadır." dedi.
ABD'nin eski Başkanı ve İran'la 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzalayan Barack Obama, ABD'nin anlaşmadan ayrılma kararına tepki göstererek "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır." ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN İRAN KARARI YANLIŞ"
Obama, yazılı açıklama yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararının yanlış olduğunu savundu.
Barack Obama, 2015'te kendisinin imza koyduğu nükleer anlaşmanın hem ABD'yi hem de dünyayı "nükleer silahlara sahip bir İran'dan koruduğunu" ifade ederek altı maddeyle anlaşmanın sağlam temellere oturduğunu belirtti.
"CİDDİ BİR HATADIR"
Obama, "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır. İran'la nükleer anlaşma olmaksızın ABD, nükleer silahlara sahip bir İran ile Ortadoğu'da başka bir savaş arasında tercih yapmak durumunda kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın nükleer anlaşma kurallarını ihlal ettiğini gösteren bir delilin olmadığını savunan Obama, "Bu sebeple bugün yapılan duyuru yanlış yönlendirilmiş bir açıklamadır. Nükleer anlaşmadan çekilmek Amerika'nın en yakın müttefiklerine sırtını dönmesi demektir." yorumunda bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
- İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: Abd'nin Sözünü Tutmadığını Gördük
- Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi
- Trump'ın İran Kararına Beştepe'den İlk Yorum: Çatışmalara Yol Açabilir
- Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
- Sürekli Hakaret Edilen Bitki Sararıp Soldu
- Evlerine Gizli Kamera Sistemi Kurup Akıl Almaz Olayları Kaydettiler
- 6 Çocuk Annesi Kadını Evinin Önünden Kaçırıp Satanist Ritüel İle Öldürdüler
- Fişini Çekeceklerdi, Son Anda Gözlerini Açtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar