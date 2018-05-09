TRUMP'IN İRAN'A SAVAŞ TEHDİDİ SONRASI DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Merkez Bankasının çifte müdahalesi sonucu 4,37 TL'den 4,25 seviyelerine gerileyen dolar, Trump'ın İran'a savaş tehdidi sonrası yükselişe geçip 4,29 seviyesini gördü.
İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD Başkanı Trump, "İran ya müzakere edecek, ya da birşeyler olacak!" diyerek üstü kapalı savaş tehdidinde bulundu.
Trump'ın tehdidi sonrası gün içerisinde 4,37 TL'den 4,25 seviyelerine gerileyen dolar, Trump'ın İran'a savaş tehdidi sonrası yükselişe geçip 4,29 seviyesini gördü.
MERKEZ MÜDAHALE ETTİ, DOLAR GERİLEDİ
Merkez Bankasının dolarda yaşanan aşırı yükselişe karşı bu sabah yaptığı ikinci müdahale sonrasında dolarda sert düşüş yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde 4,37 seviyelerini aşarak rekor tazeleyen dolar Merkez Bankası'ndan gelen ikinci müdahale ile saat 10:25 itibariyle çok hafif bir düşüş ile 4.35 seviyesine geriledi. Dolar 11:30 itibariyle ise yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydederek 4.25 seviyelerine kadar geriledi
DOLAR 4,29 SEVİYESİNE YÜKSELDİ
Ancak, Merkez'in müdahalesine rağmen akşam saatlerinde Trump'ın tehdidi sonrası dolar yeniden yükseliş seyrine girdi. Saat 19.00 sıralarında 4.29 TL seviyelerini gördü.
Kaynak: haberinburada
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