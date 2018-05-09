Şehir Gelin Süslendi, Büyük Final Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
Leicester City'nin Yıldızı Sezon Sonu Takımdan Ayrılıyor
Türkiye Ve İran'dan Terörle Mücadele İçin Ortak Adım!
Aykut Kocaman'dan Şampiyonluk Sözleri!
Beştepe'den Beklenen Açıklama Geldi! Dolar İçin Düğmeye Basılıyor
Felipe Luis'ten Griezmann İtirafı!
Ak Parti'den Aday Adayı Olan Metin Şentürk Mülakata Girdi
Türkiye Kupası Finaline Ücretsiz Ulaşım!
Trump'ın İran'a Savaş Tehdidi Sonrası Dolar Yeniden Yükselişe Geçti
Beşiktaş'ın Sağ Bek Gözdesi: Mehmet Zeki Çelik
Trump'tan İran'a Nükleer Anlaşma İptali Sonrası Savaş Tehdidi!
Sürpriz Ziyaret Sonrası Kuzey Kore, Abd'li Mahkumları Serbest Bıraktı
Tutuklama Kararı Verildi, Zanlı, Adliyede Polislerin Elinden Kaçtı
15 Vekil Chp'ye Geri Dönüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abd'ye F-35 Uyarısı!
Ankara'da Sağanak Etkili Oldu, Sürücüler Araçlarında Mahsur Kaldı
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Efsane Olmak Bizim Elimizde
Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
Forbes, Dünyanın En Güçlü İnsanlarını Seçti! Listede Erdoğan Da Var
Ünlü Gazeteciden Şaşırtan Tahmin: Galatasaray 2 Haftada 0 Puan Çeker

Trump'ın İran'a Savaş Tehdidi Sonrası Dolar Yeniden Yükselişe Geçti

TRUMP'IN İRAN'A SAVAŞ TEHDİDİ SONRASI DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Merkez Bankasının çifte müdahalesi sonucu 4,37 TL'den 4,25 seviyelerine gerileyen dolar, Trump'ın İran'a savaş tehdidi sonrası yükselişe geçip 4,29 seviyesini gördü.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Trump'ın İran'a Savaş Tehdidi Sonrası Dolar Yeniden Yükselişe Geçti(10/10)6

İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD Başkanı Trump, "İran ya müzakere edecek, ya da birşeyler olacak!" diyerek üstü kapalı savaş tehdidinde bulundu.

Trump'ın tehdidi sonrası gün içerisinde 4,37 TL'den 4,25 seviyelerine gerileyen dolar, Trump'ın İran'a savaş tehdidi sonrası yükselişe geçip 4,29 seviyesini gördü.

MERKEZ MÜDAHALE ETTİ, DOLAR GERİLEDİ

Merkez Bankasının dolarda yaşanan aşırı yükselişe karşı bu sabah yaptığı ikinci müdahale sonrasında dolarda sert düşüş yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde 4,37 seviyelerini aşarak rekor tazeleyen dolar Merkez Bankası'ndan gelen ikinci müdahale ile saat 10:25 itibariyle çok hafif bir düşüş ile 4.35 seviyesine geriledi. Dolar 11:30 itibariyle ise yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydederek 4.25 seviyelerine kadar geriledi

DOLAR 4,29 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Ancak, Merkez'in müdahalesine rağmen akşam saatlerinde Trump'ın tehdidi sonrası dolar yeniden yükseliş seyrine girdi. Saat 19.00 sıralarında 4.29 TL seviyelerini gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  In  İran  A  Savaş  Tehdidi  Sonrası  Dolar  Yeniden  Yükselişe  Geçti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER