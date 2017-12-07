TRUMP'IN KARARI SONRASI KUDÜS SURLARINA BAYRAK YANSITMAK İSTEYEN İSRAİLLİLER REZİL OLDU
ABD Başkanı Trump'ın kararıyla sevinçten elleri ayaklarına dolanan İsrailliler, Kudüs surlarına ABD ve İsrail bayrağını yansıtmak isterken rezil oldu.
İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs planını" açıklamasıyla birlikte, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı.
ACELEYLE, MASAÜSTÜNÜ DE YANSITTILAR
Ancak sistem o kadar aceleyle hazırlanmıştı ki surlara bayrağı yansıtan bilgisayarın masaüstü de bayrakla birlikte surlara yansıtıldı.1980 YILINDA BİRLEŞİK KUDÜS'Ü BAŞKENT İLAN ETTİLER
Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in batı tarafında kalan kapılarına ayrıca ABD ve İsrail bayrakları asıldı.- Kudüs'teki yarım asırlık işgal Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.DOĞU KUDÜS İŞGAL ALTINDA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.TRUMP UYARILARI GÖZARDI ETTİ
ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.
Kaynak: haberinburada
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