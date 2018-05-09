TRUMP'IN KARARINDAN SONRA İSRAİL, İRAN ÜSSÜNÜ VURDU: 15 ASKER ÖLDÜ
Amerikan Başkanı Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İsrail, Şam'da İran'a ait askeri üsse saldırdı. Saldırıda 8'i İran askeri 15 kişinin öldüğü öğrenildi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan İran'a ait askeri karargahlarda dün gece şiddetli patlamalar meydana geldi. Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia etmişti. Olayın perde arkası ise bugün ortaya çıktı.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam'ın güneyindeki İran'a ait askeri tesislere düzenlediği saldırıda 8'i İran askeri 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
TRUMP'IN KARARINDAN SONRA SALDIRI
Dün akşam Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından İsrail, Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlemişti.
Kaynak: haberinburada
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