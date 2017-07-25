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Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi

TRUMP'IN KONUŞMASINI GÖLGEDE BIRAKAN KADIN! ONA BAKMAKTAN KİMSE BAŞKANI DİNLEYEMEDİ

Eski Başkan Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortasının iptaliyle ilgili yapılacak oylama öncesi konuşan Trump'ın, arkasındaki gizemli tuhaf kaşlı kadına bakmaktan, kimse konuşmayı dinleyemedi.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, kendinden önceki başkan Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortasının iptaliyle ilgili yapılacak oylama öncesi Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Ancak konuşma sırasında kimse Trump'ın arkasındaki gizemli tuhaf kaşlı kadına bakmaktan başkanı dinleyemedi.

KONUŞMASINI GÖLGEDE BIRAKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Obamacare' yani Barack Obama'nın başkanlık döneminde gerçekleştirdiği sağlık sigortası ile ilgili konuşması gölgede kaldı.

SIRA DIŞI KAŞLI KADIN, ÜZGÜNCE TRUMP'I DİNLEDİ

ABD Başkanı Trump Obamacare'in ülkenin sağlık sistemini çökerttiğini savunurken, gözler hep Trump'ın arkasında bekleyen sıra dışı kaşları olan bir kadındaydı. Kadın konuşma boyunca boynu hafif yana bükük bir şekilde üzgün bir ifadeyle Trump'ı dinledi.

"BU KAŞLARIN YENİDEN YAPILMASI LAZIM"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda kadına "Bu kaşların yeniden yapılması lazım" gibi yorumlar yapıldı. Gizemli kadının kim olduğunu bilense yok. Ancak bazı tahminler yürütülüyor. İddiaya göre kadın Obama'nın sağlık sigortasının Amerikan kadınına verdiği zararı sembolize etmek için oradaydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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