Beştepe'de Eskişehir Saldırısı Zirvesi! Erdoğan, Saraç İle Görüştü
Roma Resmen Açıkladı! İşte Cengiz'i İtalyan Devine Öneren İsim
Pfdk; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Para Cezası Verdi
Hollanda Ekibi Ajax, Stadının Adını Johan Cruyff Arena Olarak Değiştiriyor
Liverpool'a İmza Atmayan Emre, Yeni Takımını Buldu
Çin'den Türkiye'ye Dev Yatırım! 1 Milyar Doları Gözden Çıkardı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde Büyük Yangın
Gümüşhane Kırsalında Teröristlerle Çatışma: 2 Askerimiz Yaralandı
Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı
Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupasında Kazanacağı Ücret Belli Oldu
15 Temmuz'da Boğaz'da Akıntıya Kapılıp Kaybolan Furkan'ın Cesedi 262 Gün Sonra Bulundu
Hedefteki Dekan Konuştu: Akli Dengesi Yerinde Olmayan Ve Korkulan Biriydi
4 Öğretim Görevlisinin Öldürüldüğü Saldırıdan Kıl Payı Kurtulan Hoca İsyan Etti: 5. Cenaze Ben Olacaktım
Eskişehir Valisi, Üniversite Katliamını Yapan Saldırganın Kimliği Açıkladı! İşte Fotoğrafı
İstifa Ettiği İddia Edilen Mehmet Şimşek'ten İlk Yorum: Hizmete Devam
Fikret Orman'ın Demba Ba Açıklamaları, Göztepe Başkanı Sepil'i Kızdırdı
4 Kişinin Öldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İlk Görüntüler
Korna Sesini Duyup Sokağa Çıktı, Kanlar İçindeki Sürücüyle Karşılaştı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı: 4 Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti
Lüks Araç Satışıyla İlgili Tmsf'den Açıklama: Yüzlerce Otomobil Satışı Yok

Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı

TRUMP'IN KONVOYUNA ORTA PARMAK GÖSTERİP İŞTEN ÇIKARILDI, ESKİ ŞİRKETİNE DAVA AÇTI

Geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyundakilere orta parmak gösterdikten sonra işten çıkarılan Juli Briskman adlı kadın eski şirketi aleyhine dava açtı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyundakilere orta parmak gösteren Juli Briskman eski şirketi aleyhine dava açtı. Dava, Çarşamba günü Virginia eyaletinde açıldı. Briskman'ın fotoğrafı geçen yıl viral olmuştu.

HÜKÜMET İNTİKAM ALDI

Juli Briskman bazı kamu ihalelerinin kazandığı da bilinen eski şirketi Akima LLC'yi "eyalet yasalarını çiğnemekle" suçluyor. Briskman'ın avukatları, bir çalışanın "hükümetin yasalara aykırı bir şekilde intikam almasından korkarak" işten çıkarılmasının yasa dışı olduğunu savunuyor.

SOSYAL MEDYA POLİTİKALARINA AYKIRI BULUNMUŞTU

Akima LLC yetkileri Briskman'ın, konvoydakilere yönelik hareketi sırasında çekilen fotoğrafı Facebook hesabında paylaşmasının şirketin sosyal medya politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını söylüyor.

SEBEP KAMU İHALELERİ

50 yaşında ve iki çocuk annesi olan Juli Briskman ise daha önce bir sosyal medya postunda küfürlü bir ifade kullandığında işten çıkarılmadığını, kendisinden sadece sosyal medya postunun silinmesinin istendiğini belirtiyor.

Akima LLC'nin sosyal medya politikasını diğer çalışanlarına değil sadece kendisine uyguladığını savunan Briskman, bunun da bir ayrımcılık olduğunu vurguluyor. Briskman'a göre işten çıkarılmasının asıl nedeni, Akima LLC'nin gelecekte bazı kamu ihalelerini kaybetme ihtimali.

"PRENSİPLER İLE BORDROLAR ARASINDA TERCİHE ZORLUYORLAR"

Briskman, "Amerikalıların prensipleri ve bordroları arasında bir tercih yapmaya zorlanmamaları gerektiğini düşündüğüm için bu davayı açtım" diyor ve ekliyor:

"Hükümetle iş yapan bir şirkette çalışmak, özel hayatımızda hükümeti eleştirme hakkımızı elimizden almamalı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  In  Konvoyuna  Orta  Parmak  Gösterip  İşten  Çıkarıldı  Eski  Şirketine  Dava  
Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER