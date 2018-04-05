ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyundakilere orta parmak gösteren Juli Briskman eski şirketi aleyhine dava açtı. Dava, Çarşamba günü Virginia eyaletinde açıldı. Briskman'ın fotoğrafı geçen yıl viral olmuştu.

HÜKÜMET İNTİKAM ALDI

Juli Briskman bazı kamu ihalelerinin kazandığı da bilinen eski şirketi Akima LLC'yi "eyalet yasalarını çiğnemekle" suçluyor. Briskman'ın avukatları, bir çalışanın "hükümetin yasalara aykırı bir şekilde intikam almasından korkarak" işten çıkarılmasının yasa dışı olduğunu savunuyor.

SOSYAL MEDYA POLİTİKALARINA AYKIRI BULUNMUŞTU

Akima LLC yetkileri Briskman'ın, konvoydakilere yönelik hareketi sırasında çekilen fotoğrafı Facebook hesabında paylaşmasının şirketin sosyal medya politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını söylüyor.

SEBEP KAMU İHALELERİ

50 yaşında ve iki çocuk annesi olan Juli Briskman ise daha önce bir sosyal medya postunda küfürlü bir ifade kullandığında işten çıkarılmadığını, kendisinden sadece sosyal medya postunun silinmesinin istendiğini belirtiyor.

Akima LLC'nin sosyal medya politikasını diğer çalışanlarına değil sadece kendisine uyguladığını savunan Briskman, bunun da bir ayrımcılık olduğunu vurguluyor. Briskman'a göre işten çıkarılmasının asıl nedeni, Akima LLC'nin gelecekte bazı kamu ihalelerini kaybetme ihtimali.

"PRENSİPLER İLE BORDROLAR ARASINDA TERCİHE ZORLUYORLAR"

Briskman, "Amerikalıların prensipleri ve bordroları arasında bir tercih yapmaya zorlanmamaları gerektiğini düşündüğüm için bu davayı açtım" diyor ve ekliyor:

"Hükümetle iş yapan bir şirkette çalışmak, özel hayatımızda hükümeti eleştirme hakkımızı elimizden almamalı."

Kaynak: haberinburada