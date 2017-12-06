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Trump'ın Kudüs Kararı Öncesi, Erdoğan'dan Kritik Telefon Trafiği

TRUMP'IN KUDÜS KARARI ÖNCESİ, ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON TRAFİĞİ

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını açıklamasından hemen önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ve Katar Emiri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Trump'ın Kudüs Kararı Öncesi, Erdoğan'dan Kritik Telefon Trafiği(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs konusundaki kararını açıklayarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını söyledi.

Ancak Trump'ın dünyayı ayağa kaldıran kararını açıklamasından kısa süre önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir telefon trafiği gerçekleştirdi.

SUUDİ KRALI VE KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde Suud Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Her iki görüşmede de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün, bölgenin barış ve istikrarı açısından son derece endişe verici olduğu vurgulanarak, Trump'n alacağı karara karşılık Kudüs için ortak tavır sergilenmesinin önemine vurgu yapıldı.

ÖMER EL BEŞİR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan daha sonra Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, Ortadoğu'da barış ve istikrarı son derece olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barış için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasının şart olduğuna dikkati çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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