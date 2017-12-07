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Trump'ın Kudüs kararı sonrası İsrail'den çarpıcı iddia!

TRUMP'IN KUDÜS KARARI SONRASI İSRAİL'DEN ÇARPICI İDDİA!

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü başkent ilan etmesiyle ilgili konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, birçok ülkenin elçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını iddia etti.

Tarih : 07 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Trump'ın Kudüs Kararı Sonrası İsrail'den Çarpıcı İddia!(8/10)4

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından konuştu. Netanyahu, "İsrail, ABD'nin ardından diğer ülkelerle Kudüs süreci için yakın temasta bulunacaktır." açıklamasını yaptı.

"BİRÇOK ÜLKE ELÇİLİKLERİNİ KUDÜS'E TAŞIYACAK"

Başbakan Netanyahu, ABD'nin kararını takip edecek ve aynı kararı alacak diğer ülkelerle de temas halinde olduklarını söyledi.

Ayrıca Netanyahu, birçok diğer ülkenin de elçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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