Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek
Samsunspor'da Büyük Deprem! 10 Futbolcu Tff'ye Başvurdu
Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi
Fenerbahçe'de Alper Potuk Bursaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi
Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi
Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı
Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Filistin'de Tansiyon Yüksek! İsrail Polisi Saldırdı: 49 Yaralı
Leipzig-Beşiktaş Maçında Alman Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap
Rafael Nadal'a Göre Tarihin En Büyüğü Roger Federer
Başbakan Yıldırım: Vergi Reformunu Yapacağız
Asgari Ücretliye Maaş Koruması! Vergi Kesintileri Agi'ye Eklenecek
Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
Spk, 8 Foreks Sitesini Kapattı
Brüksel Euro 2020 Hakkını Kaybetti
Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

Trump'ın Kudüs Kararı Tansiyonu Yükseltti! Filistinliler, Gazze'de Sokağa İndi

TRUMP'IN KUDÜS KARARI TANSİYONU YÜKSELTTİ! FİLİSTİNLİLER, GAZZE'DE SOKAĞA İNDİ

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından Filistinliler bu sabah Gazze'de gösterilere başladı. Göstericiler, ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'ın posterlerini yaktı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Trump'ın Kudüs Kararı Tansiyonu Yükseltti! Filistinliler, Gazze'de Sokağa İndi(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, Filistin'de protesto ediliyor. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Filistin'in Ramallah ve Gazze şehrinde gösterilere neden oldu.

İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YAKTILAR

Gazze şeridindeki binlerce Filistinli, ABD'nin kararını protesto ediyor. Filistinliler, ABD'yi kınayan pankartlar taşıdı ve ABD'nin kararına karşı slogan attı. Göstericiler, ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'ın posterlerini yakarak karara tepkilerini gösterdi. RAMALLAH'TA DA PROTESTO EDİLİYOR

Ramallah'ta ise sokaklara inen Filistinliler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla karara tepkilerini gösteriyor.

ÇOK SAYIDA İNSAN GAZZE'DE SOKAĞA İNDİ

Gazze şeridinden bu sabah çekilen fotoğraflarda çok sayıda Filistinlinin sokakta eylem yaptığı gözlendi.TRUMP'IN DÜN KUDÜS'Ü BAŞKENT İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün merakla beklenen konuşmasında, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliği buraya taşıyacaklarını açıkladı. Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Trump, tüm dünyanın karşı çıktığı adımı "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi" ifadesiyle duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  In  Kudüs  Kararı  Tansiyonu  Yükseltti  Filistinliler  Gazze  De  Sokağa  İndi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER