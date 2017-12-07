TRUMP'IN KUDÜS KARARI TANSİYONU YÜKSELTTİ! FİLİSTİNLİLER, GAZZE'DE SOKAĞA İNDİ
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından Filistinliler bu sabah Gazze'de gösterilere başladı. Göstericiler, ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'ın posterlerini yaktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, Filistin'de protesto ediliyor. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Filistin'in Ramallah ve Gazze şehrinde gösterilere neden oldu.
İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YAKTILAR
Gazze şeridindeki binlerce Filistinli, ABD'nin kararını protesto ediyor. Filistinliler, ABD'yi kınayan pankartlar taşıdı ve ABD'nin kararına karşı slogan attı. Göstericiler, ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'ın posterlerini yakarak karara tepkilerini gösterdi. RAMALLAH'TA DA PROTESTO EDİLİYOR
Ramallah'ta ise sokaklara inen Filistinliler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla karara tepkilerini gösteriyor.
ÇOK SAYIDA İNSAN GAZZE'DE SOKAĞA İNDİ
Gazze şeridinden bu sabah çekilen fotoğraflarda çok sayıda Filistinlinin sokakta eylem yaptığı gözlendi.TRUMP'IN DÜN KUDÜS'Ü BAŞKENT İLAN ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, dün merakla beklenen konuşmasında, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliği buraya taşıyacaklarını açıkladı. Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Trump, tüm dünyanın karşı çıktığı adımı "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi" ifadesiyle duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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