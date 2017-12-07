ABD'nin Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıması, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Büyük illerde protestoların adresi ABD ve İsrail temsilcilikleri oldu.

Türkiye'deki birçok şehirde insanlar, Kudüs'e sahip çıkmak için sokaklara döküldü.

BURSA

Bursa'da, Ulu Cami yanındaki Orhangazi Parkı'nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Şubesi öncülüğünde toplanan çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, ellerindeki dövizlerle ABD'nin söz konusu planına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan TÜGVA İl Teşkilat Başkanı Ömer İşleyen, İslam coğrafyasının küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrildiğini söyledi.

İşleyen, Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonu ifa edecek, okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, ırk ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya devam edecektir. Filistin dar bir coğrafyada bulunan birtakım insanların meselesi değil, tüm İslam aleminin namusudur. Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir."

İznik ilçesinde de öğle namazı sonrasında İznik Ayasofya Orhan Camisi bahçesinde toplanan TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti İznik Şubesi, Memur-Sen İznik Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, protesto gösterisi yaptı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi bahçesinde toplananlar adına konuşan TÜGVA Eskişehir Temsilcisi Fatih Sert, Suriye'de her gün bir insanlık dramı yaşandığını, Arakan'da naklen soykırımlarda kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınların katledildiğini, milyonlarca insanın yerleri ve yurtlarından ayrılmak durumunda kaldığını dile getirdi.

Sert, dünya üzerindeki Müslüman topraklarının 3 asırdır zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları sömürülürken, kan akan coğrafyalarındaki tetiği sıkan elin aynı gücü arkasına aldığını çok iyi bildiklerini ifade etti.

Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

YALOVA

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı, Yalova'da 33 ayrı sivil toplum kuruluşunun bağlı bulunduğu Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) temsilcilerince düzenlenen ortak basın açıklamasıyla protesto edildi.

Öğle namazının ardından Merkez Camisi avlusunda bir araya gelen grup adına konuşan Yalova İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Sabri Kan, Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu Filistin'in 1948 yılından beri işgal altında olduğunu aktardı.

BİLECİK

Şeyhedebali Üniversitesi kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önünde toplanan Bilecik TÜGVA Temsilciliği, Genç İHH, İlim-Yayma Üniversite Temsilciliği ile bazı gençlik teşkilatları üyeleri ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan TÜGVA Bilecik Şeyhedebali Üniversite Temsilcisi Enes Karakuş, her geçen gün İslam coğrafyasının küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmeye çalışıldığını söyledi.

Karakuş, bu kararın dünyayı çıkmaz bir yola sürükleyeceğini dile getirerek "Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir." dedi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de de Kordon Boyu'ndaki Truva Atı önündeki protesto gösterisine, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız, TÜGVA Çanakkale İl Temsilcisi İsmail Demir ve TÜGVA üyeleri katıldı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Çanakkale YÖK Koordinatörü Kürşat Selim Temizyürek, Filistin'in 1948 yılından beri yüzlerce yıllık "Büyük İsrail Projesi" çerçevesinde adım adım işgal altına alındığını vurgulayarak "Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Alem-i İslam'ı, reel politik kaygılardan arınarak Amerika'dan, İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ve ona teslim olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

BALIKESİR

Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Temsilcisi Hüseyin Murat Uysal, ABD Başkanı Trump'ın Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının saldırı olduğunu belirtti.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kayapınarı ilçesindeki TÜGVA Şubesinde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Mahmut Yağmur, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Filistin'in 1948'den beri Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alındığını ifade etti.

Yağmur, şunları kaydetti:

"Televizyonlarda naklen Müslüman kentleri bombalanırken, masum kadınlar ve erkekler, çocuklar dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklık ile nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak değerlendiriyoruz. İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezanın yasaklanması son olarak da Kudüs'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak gösterilmesi cesaretinde bulunulmuştur. Eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. Alemi İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak Amerika'dan, İsrail'den değil Allah'tan korkmaya, ona teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir."

Yağmur, "Tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki Türkiye tarihin kendisine yüklemiş olduğu kutsal misyonu yerine getirecek. Okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyaları ile engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir." diye konuştu.

ANKARA

Ankara Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti.

Amerikan Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Ankara Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri adına ortak bildiri okundu. Bildiriyi okuyan Ali Osman Özdemir, bu kararla İslam coğrafyasının kan gölüne çevrilmek istendiğini söyledi.

Sömürgeci ülkelerin savunmasız Müslümanları öldürdüğünü dile getiren Özdemir, Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılmasının kabul edilemeyecek bir durum olduğunu vurguladı. Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu Filistin'in 1948'den beri büyük İsrail projesi çerçevesinde adım adım işgal edildiğini anımsatan Özdemir, Filistin sorununun tüm Müslümanların temel meselesi olduğunu belirtti.

Özdemir, "İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedi'nin yasaklanması son olarak da Kudüs'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam ailemine hatırlatıyoruz. Alem-i İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak, Amerika'dan, İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz." dedi.MANİSA

Manisa'da, Hatuniye Camisi önünde toplanan TÜGVA üyeleri, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Kudüs coğrafi değil, imani meseledir", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır" yazılı pankartlar açtı, slogan attı.

TÜGVA Manisa Şube Başkanı Mehmet Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in "kanlı ortaklığının ve işgal planlarının" devam ettiğini belirtti.

Hakkın daveti ezanın Mescid-i Aksa'da susturulmaya çalışıldığını kaydeden Önal, şöyle konuştu:

"Soğuk bir akşamda Kudüs'ün ateşi bağrımızı yakıyor diyen Müslüman kardeşlerim, sizler Kudüs'ün dertleriyle dertleniyoruz dediğiniz sürece, Kudüs'ün üzerinde plan yapabiliriz diyen zalimler durup düşünecekler. Bilecekler ki Kudüs sahipsiz değil. Kudüs'e, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' diyen bir yiğit sahip çıkıyor, bir ülke sahip çıkıyor, Manisa sahip çıkıyor. Kudüs bizimdir, bizim kalacaktır."

SİNOP

Anadolu Gençlik Derneği tarafından, Sinop İlahiyat Fakültesi önünde Kudüs eylemi gerçekleştirildi.

Soğuk hava ve yağmura rağmen yoğun katılımın görüldüğü eylemde Amerika ve İsrail'e lanet yağdırıldı. Ellerine Filistin bayrakları alan öğrenciler Kudüs'e sahip çıktı, ABD ve İsrail'i tepki gösterdi.

KARABÜK

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ilan etmesi, Karabük'te protesto edildi.

Karabük'te, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi bir grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması girişimini basın açıklaması yaparak protesto etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, 100. yıl Mahallesi'nde bulunan Pazaryeri camii önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

İSTANBUL

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları yönündeki açıklaması, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütlerine üye vatandaşlar, İstinye'deki başkonsolosluk binası önünde toplandı.

Gruptakiler, "Avrupa değil İslam birliği", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Trump şaşırma, sabrımızı taşırma" şeklinde sloganlar attı ve "Kudüs İslamdır" yazılı pankart taşıdı.

Grup, açıklamanın ardından buradan ayrıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Protesto, açıklamanın ardından yapılan duayla sona erdi.ÇORUM

Çorum'da sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepki gösterdi.

AGD öncülüğünde Saat Kulesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Mescid-i Aksa'ya sahip çık" yazılı pankartlar açtı.

Tekbir getiren vatandaşlar, "Katil Amerika, Kudüs'ten defol", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma, Kudüs'e sahip çık" şeklinde slogan attı.

Grup adına konuşan AGD Çorum Şube Başkanı Bekir Uyanık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf olarak nitelendirdi.

KASTAMONU

TÜGVA Kastamonu Temsilciliği öncülüğünde Nasrullah Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

TÜGVA Kastamonu Temsilcisi Burak Aslan, küresel güçler tarafından İslam coğrafyasının kan gölüne çevrilmek istendiğini dile getirerek, "Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüsümüzü işgalci İsraillilerin emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. Müslümanlar hunharca katledildiğinde sessiz kalan, güçlünün haklı olduğu bir uluslararası hukuk sistemi ve onun ikiyüzlü kullanışlı araçlarını reddediyoruz." dedi.

ÇANKIRI

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı, Çankırı'da protesto edildi.

TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Abdulhalim Ercoşgun, İslam coğrafyasının her geçen gün küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrildiğinin altını çizdi.

Bir yandan gönül coğrafyalarına ölüm yağdırılırken bir yandan da kutsallarının çiğnenip topraklarına el uzatıldığını anlatan Ercoşgun, "Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüsümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin, yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu.

SAMSUN

Samsun'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Site Camisi önünde "Ayağa kalk, Kudüs İslam'ındır" sloganıyla toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti.

AGD Samsun Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karaman, grup adına yaptığı açıklamada, Amerika ve İsrail'in kanlı ortaklığı ile işgal girişiminin devam ettiğini, buna İslam ülkelerin beraber karşı çıkmaları gerektiğini söyledi.

SİİRT

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Filistin, Suriye, Mora, Cezayir, Doğu Türkistan, Etiyopya, Bosna Hersek ve Arakan'da yaşanan kıyımların göz önünde olmasına rağmen "terör" ve "İslam"ın aynı cümlede zikredilmesinin vahşi ve saldırgan bir medeniyetin kullandığı bir algı aracı olduğu belirtildi.

Sömürgeci ülkelerin ırkçı siyonizm ideası merkezinde ilkel, barbar ve bencilce daha fazla tüketim ve İslam düşmanlığı motivasyonları ile yeni bir küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı çıkmaz bir yola sürüklediği aktarılan açıklamada, "Türkiye, tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı göz etmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

ANTALYA

Antalya ve Muğla'daki bazı sivil toplum örgütü üyeleri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti.

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol Havuz Başı'nda bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi üyeleri, ellerindeki döviz ve Filistin bayraklarıyla ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

AGD Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, yaptığı basın açıklamasında, ABD ve İsrail'in "kanlı ortaklığı" ve işgal planlarının devam ettiğini söyledi. Pişirici, "Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır." dedi.

Grup, basın açıklamasından sonra dağıldı.

Kaynak: haberinburada