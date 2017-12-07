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Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir

TRUMP'IN KUDÜS KARARINA BAŞBAKAN'DAN SERT ÇIKIŞ: TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınayan Başbakan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yok hükmündedir." dedi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 09:00
Puan Ver : Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donalt Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına yönelik açıklamalarını kınadı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Trump'ın ifadelerini "sorumsuzluk örneği" olarak değerlendiren Başbakan Yıldırım, "ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yok hükmündedir." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE GÖRE YOK HÜKMÜNDEDİR"

Başbakan Yıldırım, "ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yok hükmündedir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu Barış Sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır. Filistin ve Ortadoğu Barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

"ATILMASI GEREKEN MUKABİL ADIMLAR KARARLAŞTIRILACAK"

Yıldırım, "Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün kutsal mekanlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir. Türkiye, Dönem Başkanı olarak İİT Zirvesini 13 Aralık itibarıyla toplamaya karar vermiştir. İslam Dünyasının liderleriyle konu bütün boyutlarıyla istişare edilerek, atılması gereken mukabil adımlar kararlaştırılacaktır." açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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