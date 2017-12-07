ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklayarak, Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi.

Karara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan sonra bir tepki de İbrahim Kalın'dan geldi.

"REDDEDİYOR VE KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Twitter hesabından, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Kudüs'le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN, İLİŞKİLERİN KESİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, salı günkü grup toplantısında, gerekirse İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada