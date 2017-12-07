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Trump'ın Kudüs Kararına Bir Tepki de BM'den: Kudüs, En Son Çözülecek Konudur

TRUMP'IN KUDÜS KARARINA BİR TEPKİ DE BM'DEN: KUDÜS, EN SON ÇÖZÜLECEK KONUDUR

BM Genel Sekreteri Guterres: Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur.

Tarih : 07 Aralık 2017, 02:10
Puan Ver : Trump'ın Kudüs Kararına Bir Tepki De Bm'den: Kudüs, En Son Çözülecek Konudur(7/10)3

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

Guterres "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

BM, İSRAİL'İ İŞGALCİ SAYIYOR

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.

KUDÜS'TE HİÇ BÜYÜKELÇİLİK BULUNMUYOR

İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor. ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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