Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları yönünde yaptığı açıklamaya Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Bu sorumsuz açıklamayı kınıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklayarak, Tel Aviv'deki büyükelçiliği de Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi.

İLK TEPKİ ÇAVUŞOĞLU'NDAN

Trump'ın skandal kararına Türkiye'den ilk tepki, Dışişleri Bakanı Mevlür Çavuşoğlu'ndan geldi.

Çavuşoğlu, twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"ENDİŞEYLE KARŞILIYOR VE KINIYORUZ"

ABD Yönetimi'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz.

Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı da ayrıca yazılı bir açıklama yaparak, ABD yönetiminin, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanındığı ve İsrail'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınacağı" yönündeki sorumsuzca açıklamasının büyük endişeyle karşılandığı ve kınandığını belirtti. Açıklamada, "ABD yönetimini son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs'ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"KUDÜS'ÜN İŞGALİ, BM TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlalidir. Zira, Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözülebileceğinin çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulandığı belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ABD'nin bunu görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

"ABD YÖNETİMİ KARARI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Filistin'in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye bunun savunucusu olmaya devam edecektir. Bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olacak bahse konu karar, barış zeminini tamamen yok etme riski taşımaktadır.

ABD yönetimini, son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs'ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz."

Açıklamada, Kudüs'e ilişkin bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak yaptığı çağrıya istinaden 13 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kapsamlı şekilde ele alınacağı bildirildi.

Kaynak: haberinburada