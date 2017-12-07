TRUMP'IN KUDÜS KARARINA TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ: KINIYORUZ!
Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları yönünde yaptığı açıklamaya Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Bu sorumsuz açıklamayı kınıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklayarak, Tel Aviv'deki büyükelçiliği de Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi.
İLK TEPKİ ÇAVUŞOĞLU'NDAN
Trump'ın skandal kararına Türkiye'den ilk tepki, Dışişleri Bakanı Mevlür Çavuşoğlu'ndan geldi.
Çavuşoğlu, twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"ENDİŞEYLE KARŞILIYOR VE KINIYORUZ"
ABD Yönetimi'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz.
Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı da ayrıca yazılı bir açıklama yaparak, ABD yönetiminin, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanındığı ve İsrail'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınacağı" yönündeki sorumsuzca açıklamasının büyük endişeyle karşılandığı ve kınandığını belirtti. Açıklamada, "ABD yönetimini son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs'ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
"KUDÜS'ÜN İŞGALİ, BM TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlalidir. Zira, Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözülebileceğinin çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulandığı belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ABD'nin bunu görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.
"ABD YÖNETİMİ KARARI GÖZDEN GEÇİRMELİ"
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Filistin'in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye bunun savunucusu olmaya devam edecektir. Bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olacak bahse konu karar, barış zeminini tamamen yok etme riski taşımaktadır.
ABD yönetimini, son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs'ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz."
Açıklamada, Kudüs'e ilişkin bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak yaptığı çağrıya istinaden 13 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kapsamlı şekilde ele alınacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
- İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
- Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
- Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
- Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
EKONOMİ HABERLERİ
- Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
- İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
- Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız
- Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek
- Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
- Rusya'da Karlı Havada Bebeklerini Soyup Buz Gibi Suyla Yıkadılar
- 16 Yaşındaki Öğrencisiyle Parkta İlişkiye Girdi, Karakolda Gülümseyerek Poz Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar