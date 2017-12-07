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Trump'ın Kudüs kararının altına attığı imza, sosyal medyayı salladı

TRUMP'IN KUDÜS KARARININ ALTINA ATTIĞI İMZA, SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Trump'ın imzasının uzunluğu, sosyal medyada mizahi bir dille paylaşıldı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Trump'ın Kudüs Kararının Altına Attığı İmza, Sosyal Medyayı Salladı(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Trump'ın canlı yayında attığı imza sosyal medyanın gündemine oturdu. Trump'ın attığı imzanın uzunluğuna ve mimiklerine yorum yağdı.

KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIDI

Dünya ABD'nin Kudüs kararını konuşuyor. Türkiye'nin art arda yaptığı açıklamalara rağmen ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk devlet oldu. Donald Trump, Kudüs'ün başkent olarak tanınması kararını açıkladı ve Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

TRUMP'IN İMZASI SANİYELERCE SÜRDÜ

Karara gösterilen tepkilerin yanında Trump'ın imzası sosyal medyayı salladı. Trump saniyelerce imza attı, imzanın ardından belgeleri basına gösterdi. Trump'ın canlı yayın esnasındaki mimikleri de Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Trump daha önce de attığı imzalarla gündeme gelmiş, alay konusu olmuştu.

İSRAİLLİLER KARARI KUTLADI

Öte yandan İsrailliler kararı kutlamaya başladı. Kudüs'teki Eski Şehir'in tarihi duvarlarına ABD ve İsrail bayrakları yansıtılıyor. Türkiye'de Ankara ve İstanbul'da kalabalıklar Trump'ın kararını İsrail temsilcilikleri önünde protesto ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas kararın ardından yaptığı açıklamada,"Savaş çıkarmak için bahane arıyorlar" dedi.

İşte Donal Trump'ın çok konuşulan o imzası;

İmzaya sosyal medya kanalı Ekşi Sözlük'ten yapılan bazı yorumlar şöyle;

'Kargo teslim kartonetini kuryenin sırtına dayayıp atılmış bir havası vardır, samimidir.'

'Bu adam kendine aşık bir adam. görünür olmaktan inanılmaz haz alıyor. hakkında izlediğim bir belgeselde yanlış hatırlamıyorsam odası kendisinin yer aldığı dergilerin kapaklarıyla doluymuş. ihtimal ki üzerinde time stickerı olan aynası bile olabilir. bu imzanın bana hatırlattığı şey kendi egosunu mühür olarak vuran bir adam. içerik önemli değil, ben önemliyim dermiş gibi. bu adamın elinden dünyanın çekeceği var gibi duruyor. umarım yanılırım, yanılırız.'

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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