TRUMP'IN KUDÜS KARARININ ALTINDAKİ 4 NEDEN! HEM ŞOV YAPIYOR, HEM YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR
Trump'ın, Kudüs kararının arkasında 4 neden var: İcraatçı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor, seçmene şov yapıyor, Filistin'e güç gösterisinde bulunuyor, bilgisiz ve yanlış yönlendiriliyor.
ABD merkezli Brookings Enstitüsü'nün 1 Aralık'ta yayınladığı ankete göre, ABD'lilerin yüzde 63'ü Kudüs'e taşınma kararına karşı çıkıyor. Peki Trump, iç ve dış tepkilere rağmen neden kararında ısrar ediyor?
22 YIL SONRA KARARI ALAN BAŞKAN OLMAK İSTİYOR
1- Trump 'icraatçı başkan' olduğunu ispatlamaya çalışıyor: ABD Kongresi elçiliğin Kudüs'e taşınma kararını 1995'te almış ancak hiçbir başkan bu adımı atamamıştı. Göreve geldiğinden beri somut icraat yapamamakla eleştirilen Trump, bu kararı 22 yıl sonra yerine getiren başkan olmak istiyor.
TABANINI ARTTIRMAYA ÇALIŞIYOR
2- Trump Cumhuriyetçi seçmene şov yapıyor: Brookings'in araştırması, ABD'li Demokratların Kudüs kararına büyük oranda karşı çıktığını, Cumhuriyetçilerin ise bu konuda bölünmüş olduğunu gösteriyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Trump'ın Yahudi lobisi aracılığıyla Cumhuriyetçi tabanını artırmaya çalıştığı ileri sürülüyor.
FİLİSTİN'E GÜÇ GÖSTERİSİ
3- Barışa ulaşmak için Filistin'e güç gösterisinde bulunuyor: Bu teoriye göre Trump, "İsrail- Filistin sorununu çözen başkan" olabilmek için Filistin'i masada daha fazla zorlamak için bu kararı alıyor.
YANLIŞ YÖNLENDİRME
4- Bilgisiz veya yanlış yönlendiriliyor: Trump'ın elçiliği taşımanın yol açabileceği sonuçlara ilişkin öngörüden yoksun olduğu veya danışmanlarınca yanlış yönledirildiği de ihtimaller arasında.
Kaynak: haberinburada
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