Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması tüm yurtta tepkilere neden oldu. Bugün birçok ilde cuma namazı sonrası protesto gösterileri düzenlendi. İşte il il protesto gösterileri:

RİZE

Rize AK Parti İl Başkanlığı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından organize edilen Kudüs Yürüyüşü cuma namazının ardından Rize Sahil Camisi'nde yapılan basın açıklamasının ardından gerçekleştirildi.Basın açıklaması AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Çoruh tarafından okundu. Çoruh Konuşmasında,"ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararı, sorumsuz, hukuksuz; dünyayı terörize etme girişimidir. ABD bütün yeryüzünü ateşe atmaya niyetlenmiştir. Hazreti Ömer efendimizin mirası, Selahattin Eyyübi'nin rüyası, Sultan ll. Abdulhamid Han'ın davası Kudüs için Rize halkı olarak tek vücut olacağız. Müslümanların ilk kıblesine, Resulullah'ın miracına sahip çıkmak; Kudüs'ün dünya müslümanlarının başkenti olduğunu haykırmak için bütün kardeşlerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından yüzlerce vatandaş ellerindeki dövizlerle beraber Rize Memiş Ağa Parkı'na kadar tekbirlerle yürüdüler.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi'nde, sivil toplum kuruluşları tarafından Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılarak ABD'nin, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınadı.

İstasyon Caddesi üzerinde Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, ellerinde çeşitli döviz ve pankartlarla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Kalabalıktan bazıları ABD bayraklarını ezdi. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

ADANA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Adana'da Köklü Değişim Platformu üyeleri tarafından cuma namazı sonrası protesto edildi. Sabancı Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cemaatin bir kısmının da katılımıyla Köklü Değişim Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Muhammet Ali Tuluk, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kınama ve barış mesajlarıyla kurtarılamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Kudüs, Müslümanların kanları ile fethedilmişti. Mescid-i Aksa üç kutsal mescidimizden birisi ve ilk kıblemizdir. Bu nedenle Kudüs istediğiniz gibi İsrail'e başkent değil, olsa olsa mezar olacaktır. Hatta ve hatta çok yakında Müslümanlar hilafeti yeniden ikame ederek paramparça olan İslam ümmetini birleştirecek ve Mescid-i Aksa'yı siyonistlerin pisliklerinden temizleyeceklerdir. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ancak 'Kudüs işgal altındayken bize gülmek haram olsun' diyen Selahaddinler gibi komutanlarla kurtulur."

Basın açıklamasının ardından ellerinde çeşitli flamalar olan grup tekbir getirip dua ettikten sonra "Kudüs İsrail'e başkent değil mezar olacak" sloganı atarak olaysız dağıldı.

TRABZON

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki İstenderpaşa Camisi önünde Cuma namazı sonrası toplanan çok sayıda vatandaş ellerindeki 'Vur vur vur siyonizme vur', 'Umudun başkenti Kudüs' şeklindeki dövizler eşliğinde tekbir getirerek, Amerika ve İsrail aleyhine slogan attı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi'nin de katıldığı protestoda Trabzon Sivil İnsiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Mürsel Furkan Öztürk, İsrail'e ve İsrail'in yanında duranlara da siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykotun uygulanmasını gerektiğini söyledi.

"Trump'un işgal altındaki Kudüs'ü Siyonist yönetimin başkenti olarak tanıyıp ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını, reddediyor ve kınıyoruz" diyen Öztürk, "Bu ciddi infial uyandıran kararın tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarıyor ve ABD yönetimini derhal geri adım atmaya çağırıyoruz. Bütün grupları ve taraflarıyla bugüne kadar haklı, onurlu ve azimli muazzam bir mücadele ortaya koyan Filistin'i yıllar boyunca en ağır şartlarda kesilmeyen mücadelesini selamlıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da maddi manevi yanlarında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. İslam dünyası bütün Filistin topraklarına ve Filistin'in başkenti Kudüs'e sahip çıkmalı siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail'e ve İsrail'in yanında duranlara da siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot uygulanmalıdır" dedi.

AĞRI

Ağrı'da Cuma Namazı Çıkışı binlerce vatandaş ABD Başkanı D. Trump'un, Tel Aviv'de yer alan ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto etti.

Ağrı'da Sivil Toplum Kuruluşları Ağrı Özgür Kudüs Sivil İnisiyatifi çatısı altında merkez camiinde kılınan Cuma Namazı'nın ardından binlerce vatandaş ile birlikte ABD ve İsrail'i protesto etti. Filistin bayrakları ile yapılan protestoda vatandaşlar tarafından çeşitli dövizlerde taşındı. protestoda Kürtçe sloganlarda atıldı. STK'lar adına basın açıklaması yapan Kerem Engin,"İnsanlık tarihinin en kanlı, en zalim dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak uyarıda bulunmak üzere burada toplandık. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiğini ilan etmesi, elçiliğini taşıma kararı, İsrail'in, bütün Filistin'i, başkenti Kudüs dahil işgal etme plan ve kararının bir parçasıdır" dedi.

ANKARA

Ankara'da da Hacı Bayram Camii ile Kocatepe Cami'sinde eylem yapıldı. Kocatepe Camii önünde toplanan kalabalığa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı seslendi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Aralarında Memur-Sen, Mustazaflar Cemiyeti, Özgür Kudüs Platformu, İHH İl Temsilciliği, Özgür Der ve İhvan Der'in de bulunduğu Diyarbakır İslami Sivil Toplum kuruluşları, Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem'i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Sık sık tekbir getiren protestocular, ellerinde "Kahrolsun Trump", "Kudüs düşerse İstanbul düşer, İstanbul düşerse ümmet düşer", Kahrolsun siyonizm" ve "Kudüs'ü ezansız, namazsız ve Müslümansız bırakma Allah'ım" yazılı pankartlar taşıdı, "Müslüman uyuma Kudüs'e sahip çık", "Kahrolsun İsrail", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Kudüs İslam'dır İslam kalacak" ve "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Bazı katılımcıların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, bazılarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdığı görüldü.

KİLİS

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklaması üzerine Kilis Sivil Dayanışma Platformu ile AK Partililer'den tepki geldi.

Cuma Namaza sonrası Hacı Derviş Camiinde gerçekleştirilen basın açıklamasına, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ile AK Partililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

TOKAT

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler devam ediyor. Tokat Meydan Cami'nde cuma namazı çıkışında AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasına ellerinde Filistin bayrakları ile katılan vatandaşlar tekbir getirdi. AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaralamış ve bölgedeki sorunları derinleştirmiş olduğunu söyledi. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacağını ifade eden Başkan Polat, "Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslamın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaktır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceğiz" dedi.

SİVAS

Sivas'ta da cuma namazı sonrası AK Parti İl Başkanlığı, Memur-Sen İl Temsilciliği ve İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği eyleme 76 sivil toplum kuruluşu destek vererek, yaklaşık bin kişi katıldı. Öğrencilerin de katıldığı eylemde İsrail ve Trump aleyhine sloganlar attı. AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin yaptığı konuşmada, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka bir sonucu olmayacaktır" diye konuştu.

YOZGAT

Yozgat'ta da cuma namazı sonrası Kudüs için eylem yapıldı. AK Parti İl Teşkilatı öncülüğünde Çapanoğlu Büyük Cami'de toplanan vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanımasına tepki göstererek ABD ve İsrail'i protesto etti. AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada, alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artıracağını söyledi. Türkiye'nin Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında ortaya konulan tepkinin sonuna kadar arkasında olacaklarını söyleyen Köse, "Tüm Müslümanların Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyorum" dedi.

BOLU

Bolu'da, yaklaşık 500 kişi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Bolu'da Kadı Camii'nin önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Memur-Sen Bolu Başkanı Ahmet Koçak, yaptığı basın açıklamasında, "Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs'ün hakkıdır. Biz bu iradeyi yansıtmak için burada toplandık. Bunun için meydanlardayız. Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs'ün bu vasıflarının yok edilmesine asla müsaade etmeyiz. ABD ve İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha büyük sorunların kapısını aralayacaktır" dedi.

Yaklaşık 500 kişi daha sonra İzzet Baysal Caddesi'nde 'Kahrolsun ABD' sloganları atarak Kent Meydanı'na yürüyerek eylemi sonlandırdı.

Kaynak: haberinburada