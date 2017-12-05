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Trump'ın Kudüs planının arkasından damadı çıktı

TRUMP'IN KUDÜS PLANININ ARKASINDAN DAMADI ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma planının arkasında İsrail lobisine yakın damadı Jared Kushner bulunuyor.

Tarih : 05 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Trump'ın Kudüs Planının Arkasından Damadı Çıktı(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Kudüs'e yönelik kaos planının arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ve Washington'daki İsrail lobisine oldukça yakın bir isim olan Kushner ve ailesi, İsrail'in Filistindeki işgal girişimlerine destekleri ile biliniyor. Kushner ailesine ait, Charles ve Seryl Kushner Vakfı'nın Batı Şeria'yı işgal amaçlı inşa edilen yasa dışı yerleşimleri 2006-2015 yıları arasında finanse ettiği biliniyor. Jared Kushner'in o dönem eşyönetici olarak vakıfta rol aldığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'le ilişkiler ve Filistin politikasında da damadının etkisinde kaldığı ve bu durumun baştan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere, dışişleri bürokrasisini rahatsız ettiği de Amerikan medyasına yansıdı. Kushner'in, Ekim ayının sonunda gizlice ziyaret ettiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da Kudüs konusunda ikna ettiği belirtiliyor.

SELMAN'LA GİZLİ PAZARLIK

Trump tarafından ABD'nin Ortadoğu'da başlatacağı yeni "Barış planına" özel elçi olarak atanan Jared Kushner'in, Ekim ayının son haftasında Riyad'a gizli bir ziyaret yaparak Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile birkaç gün süren ikili planlama ve strateji toplantıları yaptığı ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki görüşmede Kushner'in Selman'ı Filistin'e ilişkin yeni "Barış Planı" konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Kushner'in sunduğu "Barış planı" uyarınca, kurulacak Filistin devleti/bölgesine Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolar destek sağlayacağı belirtiliyor. Riyad'ın "Barış Planı"na onayı ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması karşılığında, Kushner'in, Selman'a bölgeye yönelik politikalarında önemli tavizler verdiği değerlendiriliyor. Bu tavizler arasında Katar'a yönelik askeri müdahaleyi de içeren daha sert politikalara onay verilmesinin de bulunduğu değerlendiriliyor.

ABBAS'A TEHDİT

Kushner'in Muhammed bin Selman ile görüşmesinin hemen ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Riyad'a çağırılmıştı. Riyad'da Muhammed bin Selman ile biraraya gelen Abbas'a yeni "Barış planı"nın sunulduğu belirtilmişti. Toplantı sonrasında Abbas'a ya planı kabul et ya da görevinden istifa et tehdidinin yapıldığı da medyaya yansımıştı. Her na kadar Mahmud Abbas bu iddiayı reddetse de, Riyad'ın konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

TILLERSON RAHATSIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da Jared Kushner'in Riyad ve Tel-Aviv'deki gizli görüşmelerinden rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ekibinin, Kushner'in Ortadoğu'da kaosa sebebiyet verecek faaliyetlerinden kendilerini bypass etmesinden ve bilgilendirmemesinden dolayı şikayetlerini açık olarak dile getirdikleri dile getiriliyor.

ABBAS'TAN AKTİF DİPLOMASİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" tartışmalarına ilişkin, aktif diplomasi yürütüyor. Abbas, Afrika Birliği, Arap Birliği, Bağlantısızlar Hareketi, Rusya ve ABD'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsüne bu girişimin engellenmesi için yazı gönderdi. Abbas, yazısında "Böyle bir kararın, barış sürecini baltalayacağını ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürükleyeceğini" vurguladı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Arap Birliği, ABD'nin "Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planlarını" görüşmek üzere, bugün olağanüstü toplanacak. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı yapmıştı.

İSRAİL İŞGALİ BÜYÜTÜYOR

Filistin ile arasındaki barış sürecini akamete uğratan Yahudi yerleşim birimleri inşasını ciddi bir artışla sürdüregelen İsrail hükümetinin, 2017'nin başından bu yana sadece Batı Şeria'da 6 bin 500 ko nutun planını onayladığı belirtiliyor. İsrail makam- larının Kudüs'ün kuzeyindeki Ramat Shlomo Yahudi yerleşim biriminde bin 500, güneyindeki Gilo'da ise 3 bin yeni konutun inşası için alt yapı hazırlıklarına da devam ettiği biliniyor. İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgalinden beri kurulan 140 yerleşimde yaklaşık 500 bin Yahudi yaşıyor. Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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