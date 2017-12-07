Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı açıklaması tepki çekti. Macron kararın endişe verici olduğunu söyledi, AB de kararın barış sürecini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı açıklaması dünyadan tepki çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kararın endişe verici olduğunu söyledi, Avrupa Birliği de kararın barış sürecini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

FRANSA:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin tek taraflı olarak alacağı kararın endişe verici olduğunu ifade etti. Endişelerini telefonda Donald Trump'a ileten Macron, Kudüs'ün statüsünün, Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ:

Avrupa Birliği "Birlik, Kudüs'le ilgili kararın ciddi sonuçları olacağını düşünüyor" açıklamasını yaptı. Kararın dünya kamuoyunda yankı uyandırabileceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur" değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Trump'ın kararı Washington'ın barış sürecinden çekilme ilanıdır. Bu karar, işgal ve yurt edindirmeye teşviktir" diye konuştu. Abbas sözlerini, "Kudüs, Filistin Devletinin ebedi başkentidir. Herhangi bir değişim girişimine karşı dirençlidir" ifadesiyle bitirdi.

HAMAS:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı Gazze Şeridi'nde protesto edildi.Açıklamayla ilgili Hamas'tan yapılan ilk açıklamada ise,"Karar cehennemin kapılarını aralamıştır" denildi.

BİR TEPKİ DE ABD'DEN: BERBAT BİR TRAJEDİ

ABD Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman vekili olan Keith Ellison, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını "Berbat bir trajedi" olarak nitelendirdi.

KATAR:

Bu karar bölgedeki gerilimi yükseltecek. Gerginliği tırmandıracak. Barış isteyenler için ölüm cezası.

MISIR:

Kararı tanımıyoruz. Karar Kudüs'ün resmi statüsünü değiştirmeyecek.

İRAN:

ABD'nin kararını ciddi şekilde kınıyoruz. Bu karar uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor.

BRITANYA:

ABD'nin Kudüs kararına katılmıyoruz.

SURİYE:

Kudüs Filistin'in başkenti olmaya devam edecek.

MEKSİKA:

İsrail büyükelçiliğimiz Tel Aviv'de kalmaya devam edecek.

ÜRDÜN:

ABD'nin kararını yok hükmünde sayıyoruz. Bölgede gerilimi yükselten bu karar uluslararası hukuku ihlal ediyor.

LÜBNAN:

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, "Trump'ın kararı tehlikeli ve bölgede barışın aracısı olarak ABD'nin itibarını zedeledi. Barış sürecini onlarca yıl geri götüren bu karar bölgenin ve belki de dünyanın istikrarını tehdit ediyor." dedi.

Kaynak: haberinburada