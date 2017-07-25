ABD Başkanı Donald Trump'ın 2005 yılında hayır kurumu için yaptığı New York silüeti çiziminin, müzayedede 9 bin dolardan satışa çıkarılacağı belirtildi.

Washington Examiner'ın aktardığına göre, Trump'ın 2005 yılında bir hayır kurumu için çizdiği New York silüeti eskizi, açık arttırmayla minimum 9 bin dolardan müzayedede satışa çıkartılacak.

27 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Nate D. Sanders Müzayedesi'nde 27 Temmuz'da yapılacak açık arttırmada, satış işlemi 9 bin dolardan açılacak.

TRUMP'IN İMZASI VAR

Müzayedenin açıklamasına göre, ortasında Trump Tower'ın bulunduğu 11.5x9 ebatındaki çizimde 'Donald J Trump' imzası bulunuyor.

Kaynak: haberinburada