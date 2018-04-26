ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

ABD SENATOSU POMPEO'YA ONAY VERDİ

AA'nn aktardığı son dakika bilgisine göre; ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

İLK ZİYARETİNİ BRÜKSEL'E YAPACAK

Oylamanın ardından yenin edecek olan Pompeo'nun ilk olarak NATO Müttefikleri Toplantısı için Brüksel'e uçacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada