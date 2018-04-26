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Trump'ın önerdiği ismi ABD Senatosu onayladı!

TRUMP'IN ÖNERDİĞİ İSMİ ABD SENATOSU ONAYLADI!

ABD Senatosu, Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktü Pompeo'nun göreve getirilmesini onayladı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Trump'ın Önerdiği İsmi Abd Senatosu Onayladı!(9/10)5

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

ABD SENATOSU POMPEO'YA ONAY VERDİ

AA'nn aktardığı son dakika bilgisine göre; ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

İLK ZİYARETİNİ BRÜKSEL'E YAPACAK

Oylamanın ardından yenin edecek olan Pompeo'nun ilk olarak NATO Müttefikleri Toplantısı için Brüksel'e uçacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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