Trump'ın savaş ilan eden Twitter mesajıyla ayağa kalkan dünya, bu kez de Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen ABD savaş gemilerini izliyor.

YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" tweetiyle beraber gerilim iyiden iyiye yükseldi. Trump'ın mesajı sonrası ABD, Rusya, İngiltere ve Suriye ordusunda yoğun askeri hareketlilik yaşanmaya başladı.

7 SAVAŞ GEMİSİ AKDENİZ'E SEVK EDİLDİ

ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman uçak gemisi ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.

Uçak Gemisi ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz'e sevk ettiği bildirildi.

BİNLERCE AMERİKAN ASKERİ AİLELERİYLE VEDALAŞTI

Uluslararası haber ajansları dünyaya servis ettiği fotoğraflarda binlerce Amerikan askeri aileleriyle vedalaştığı görülüyor. Öte yandan Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek.

SAVAŞ GEMİSİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞILDI

Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı.

ABD DONANMASI: PLANLI SEVKİYAT

ABD yönetimi, Suriye rejiminin abluka altındaki Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenlemesine cevap verme hazırlıkları yaparken USS Harry Truman uçak gemisi grubunun bölgeye sevkedilmesi, geminin Suriye'ye karşı muhtemel bir operasyona katılmak üzere gönderildiği yorumlarına neden oldu.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, söz konusu sevkiyatın "planlı bir sevkiyat" olduğu savunuldu.

UÇAK GEMİSİ, 2016 YILINDA DA DEAŞ İÇİN AKDENİZ'E GÖNDERİLMİŞTİ

USS Harry Truman uçak gemisi grubu, 2016 yılında DEAŞ ile mücadeleye destek vermek üzere Akdeniz'e gönderilmişti.

Kaynak: haberinburada