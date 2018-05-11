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Trump'ın ortağı oğlu için Bodrum'da ada kapattı! Mehterle yürüdüler

TRUMP'IN ORTAĞI OĞLU İÇİN BODRUM'DA ADA KAPATTI! MEHTERLE YÜRÜDÜLER

ABD Başkanı Trump'ın oğlunun ortağı Hintli iş adamı Basant Bansal, oğlunun kına gecesi için Bodrum'da Zeytin Adası'nı kapattı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Trump'ın Ortağı Oğlu İçin Bodrum'da Ada Kapattı! Mehterle Yürüdüler(9/10)5

Hindistan'ın en zengin ve ünlü ailelerinin katıldığı, ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump'ın ortağı Basant Bansal'ın oğlunun Bodrum'daki düğününde, gelin ve damada Hint kınası (Mehendi) yakıldı. Davetliler, ünlü Hint şarkıcı Neha Bhasin'in şarkılarıyla doyasıyla eğlendi.

600 DAVETLİ TÖRENE KATILDI

Hindistan'ın ünlü iş adamlarından, M3M Group'un Başkanı ve Donald Jr Trump'ın ortağı Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünyaevine girecek oğlu Piyush Bansal'ın düğünü için seçtiği Bodrum'da, her gün bir etkinlikle kutlamalar sürüyor. Bansal ve Aggarwal aileleri, düğünün en önemli etkinliklerinden biri olan 'Mehendi töreni' için Torba Mahallesi'ndeki delüks otelde eğlendi. Başta Hindistan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 600 davetli, törene katıldı.

MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE ADAYA GELDİLER

Otelin önündeki Zeytin Adası'nın (Aşk Adası) kapatıldığı törende gelin Divya Aggarwal, mehter takımı eşliğinde, dansçıların da yer aldığı konvoy ile klasik bir arabayla tören alanına geldi. Gelin Divya Aggarwal'ı, aile büyükleri etkinliği gerçekleşeceği alanın kapısında karşıladı. Ardından damat, gelini aldı. Davetlileri selamlayarak, Basant Bansal'ın yanına geldi. Basant Basnsal ile hatıra fotoğrafı çekilen gelin ve damat, daha sonra kendileri için ayrılan bölüme geçti.

DÜNYA MUTFAĞINDAN LEZZETLER SUNULDU

Mehendi töreninden sonra düzenlenen yemekte, dünya mutfağından lezzetler sergilendi. Bunun için uçakla Hindistan'dan 1 ton gıda malzemesi getirildiği ve İstanbul'dan da 18 kamyon gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi. Yemeklerin hazırlanması içinse, 55 aşçı görev yaptı. Ada'nın bir bölümüne ise temsili Kapalı Çarşı kuruldu. Çarşıda yer alan Türk lokumu, nazar boncukları, tatlılar ve baharatlardan davetlilere ikram edildi. Davetliler, DJ müzikleri ve Hindistanlı ünlü şarkıcı Neha Bhasin'in şarkıları ile eğlendi. Yemek ve dans etkinliklerinin ardından gelin Divya Aggarwal ve Piyush Bansal'a, Hindistan'da gelen kişiler Hint kınası yaptı. Ayrıca davetlilere de kına yakıldı. Yarın ise davetlilerin büyük bölümünün konakladığı Torba Mahallesi'ndeki otelde, düğün yapılacak. Düğünde, Hint ritüelleri gerçekleştirilerek, seremoni tamamlanmış olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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