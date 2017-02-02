Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

trump'ın otomobili türk'e emanet!

TRUMP'IN OTOMOBİLİ TÜRK'E EMANET!

4 yıl önce Donald Trump'tan aldığı klasik otomobili restore eden Türk, Alman basınının gündeminde

Tarih : 02 Şubat 2017, 11:02
Puan Ver : Trump'ın Otomobili Türk'e Emanet!(6/10)3



ABD Başkanı Donald Trump ve ailesin kullandığı 1987 model 560SL, 231 PS gücünde spor Mercedes'i Almanya'nın Karlsruhe kentinde klasik araba restorasyonu yapan ‘Dream Cars'ın sahibi İskenderun'lu Abdülkadir Fırat Baz (63) ve şirketin menajeri, satış uzmanı oğlu Barış Baz (41) restore ediyor.




Almanya son bir haftadır ABD Başkanı Trump ailesin kullandığı bordo renginde spor Mercedes'in Almanya'ya nasıl geldiğini konuşuyor.




Karlsruhe kentin Waghaeusel kasabasında klasik araba restorasyonu ve araba tamiri yapan baba-oğul Donald Trump'un arabasını 4 yıl önce New York'ta 40 bin Euro'ya satın aldığını ve bugüne kadar 20 bin Euro masraf ederek restore ettiklerini söyledi.




Avrupa piyasasında değeri 80 bin Euro'ya varan spor Mercedes'in fiyatının Trump'ın başkan seçilmesi ile yükseldiği belirtiliyor.




Baz ailesi alıcıların giderek çoğaldığını; dünyanın dört bir yanından arabaya sahip olmak isteyenlerin sayısının da giderek arttığını söyledi.




49 yıldır araba tamirciliği yapan Abdülkadir Fırat Baz 1983-2009 yılları arasında uluslararası nakliyat, 2009 yılından itibaren Almanya içi bölgesel nakliyat ve 2005 yılından buyana klasik araba restorasyon işiyle uğraşıyor.




Galeride 30 civarında klasik arabası bulunan Baz, ABD Başkanı Donald Trump'un Mercedesi'ne sahip olmasıyla Almanya'da daha da ünlendi. Alman basını son bir haftadır Türk restoratörden bahsediyor.




Restoratör ve klasik araba tutkunu Abdülkadir Fırat Baz, ağırlıklı olarak Ivana Trump tarafından kullanılan Mercedes'in çok az yol katettiğini; motorun sadece 18 bin km'de olduğunu söyledi.




Şirketin sahibi Baz Zannederim Trump ailesi bu spor Mercedes'le sadece yemeğe veya golf oynamaya gidiyordu. Motoru yeni sayılır dedi.




Abdülkadir Fırat Baz restorasyon çalışmaları bitince Mercedes'in açık artırma veya internet üzerinden satışa çıkarılacağını duyurdu.


















Etiketler: Trump  In  Otomobili  Türk  E  Emanet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER