

Galeride 30 civarında klasik arabası bulunan Baz, ABD Başkanı Donald Trump'un Mercedesi'ne sahip olmasıyla Almanya'da daha da ünlendi. Alman basını son bir haftadır Türk restoratörden bahsediyor.



Restoratör ve klasik araba tutkunu Abdülkadir Fırat Baz, ağırlıklı olarak Ivana Trump tarafından kullanılan Mercedes'in çok az yol katettiğini; motorun sadece 18 bin km'de olduğunu söyledi.