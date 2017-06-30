TRUMP'IN SEYAHAT YASAĞI BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan altı ülkenin vatandaşları ve tüm mültecilere yönelik getirdiği tartışmalı seyahat kısıtlamaları yürürlüğe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan altı ülkenin vatandaşları ve tüm mültecilere yönelik getirdiği tartışmalı seyahat kısıtlamaları yürürlüğe girdi. Yeni kurallarla, ABD'de aile yakınları ve iş ilişkileri olmayan İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları ile tüm mültecilere vize verilmeyebilecek ve girişleri kısıtlanabilecek.
Büyükanne ve babalar, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar ve yeğenler 'gerçek' aile yakını sayılmıyor. Washington, son anda yaptığı değişiklikle daha önce listede bulunan nişanlıları çıkardı. Nişanlı olanlar da yakın akraba kategorisine dahil edildi.
kaynak:milliyet
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